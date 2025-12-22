ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
澳門官也街爆紅「探窗拉花咖啡師」　甜筒卡布奇諾邊喝邊啃

小虎食夢網

小虎食夢網 小虎

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者相云

當澳門友人跟我提這家咖啡時，我心裡是這麼思索著，拿鐵跟爆紅有什麼關係？一看名字「何老師窗台咖啡」，想去看看的念頭更低，但終究抵不過她傳來的影片誘惑，於是利用空檔走了一趟八百年沒去過的官也街。

官也街爆紅甜筒卡布奇諾有三種口味並附手繪明信片一張。小小的店，小小的木窗，長得算清秀的何老師，現點現磨咖啡，探出木窗拉花給消費者拍，杯子更是特別，厚甜筒杯，杯緣是開心果屑香又有口感，拿鐵意外蠻順口的。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲位於官也街周邊，澳門世界遺產一部分的益隆炮竹廠舊址附近，特色是長得算是清秀的年輕人探窗的拉花卡布奇諾。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲多數觀光客去官也街必看的T型路口。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲走到底右轉是告利雅施利華街，也就是路氹歷史館和澳門天后宮的方向。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲往左轉是施督憲政街，也就是益隆炮竹廠舊址的方向，這兩段路近年來修護的越來越有異國風情。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲雖然商業化也是難免，但散起步來可是比人山人海的官也街舒服多了，尤其是左轉讓人有鬆了一口氣的感覺，不自覺得放慢腳步。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲過了益隆炮竹廠舊址，遠遠的你就會看到有一棟黑色建築前有一群女生在排隊。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲店很小，黑牆中開出一扇小木窗，點餐、出餐、結帳全在這窗戶內外。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲招牌自然是甜筒卡布奇諾，除此之外也有手沖的單品咖啡和奶茶。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲甜筒卡布奇諾一共有榛果巧克力、開心果脆絲及樹莓紅絲絨三種口味，附帶說明的是點一杯甜筒卡布奇諾，就會收一張同樣口味的明信片。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲除了裝卡布奇諾的甜筒杯很特別外，店主人年輕算是清秀的何老師會從木窗探出頭來，在你眼前拉花讓你拍照、錄影，興許才是他爆紅的主因。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲特別說明的是，這裡的卡布奇諾都是現點現磨咖啡豆，所以人多時就需要等上一會兒。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲拿到卡布奇諾的第一件事，自然就是拍照打卡。

卡布奇諾
這杯卡布奇諾的評價，不講視覺效果的話，本身算是相當順口好喝，雖然我覺得它是拿鐵，或者應該說我心中的卡布奇諾不是這樣，沒有細泡也沒有肉桂香。至於這個甜筒本身蠻硬的，但不至於咬不下去，另外就是邊邊的開心果絲很香，感覺好像正確的名字應該是開心果白巧克力做成的絲。

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

▲▼澳門官也街美食「何老師窗台咖啡」，窗前現拉花，開心果甜筒卡布奇諾風靡IG圈。（圖／部落客小虎提供）

老師窗台咖啡

地址：澳門氹仔飛能便度街21號
營業時間：11：30～20：00（周三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
《小虎食夢網》部落格粉絲團

關鍵字： 開心果甜筒拿鐵 澳門旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 小虎食夢網

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

