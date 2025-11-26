ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
王品「莆田」忠孝店11/30租約到期　明年3月搬到大巨蛋

▲王品「莆田」推6道新菜　9/8 App發送1折券「最低27元開吃」。（圖／王品提供）

▲王品「莆田」忠孝店明年3月搬到大巨蛋。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下新加坡米其林一星中餐廳「莆田PUTIEN」，SOGO忠孝店因租約到期，只營業到11月30日，不過台北老客人別擔心，品牌預計明年3月下旬進駐台北大巨蛋，屆時又可以吃得到。

莆田PUTIEN是王品代理的中餐品牌，曾多次拿到新加坡米其林一星，2015年在台灣開出第一家店，主要提供南洋風味菜餚，目前全台有4家店。不過台北忠孝SOGO店由於租約到期，只營業到11月30日，不過台北老客人別擔心吃不到，明年3月下旬將在大巨蛋百貨重新開幕。

▲豆釀金香午仔魚。（圖／王品提供）

此外，王品「莆田」今年9月舉辦海味季，邀請新加坡本店行政主廚陳光林來台指導，推出豆釀金香午仔魚、鮮饌砂鍋鱸魚煲、秘製沙茶海鮮煲、手炒沙茶牛肉、經典南煎肝及花甲芙蓉蛋6道菜色，售價最低238元。其中豆釀金香午仔魚為主打菜色，以台灣午仔魚搭配特選米豆醬與酥炸蔥薑蒜，大火燜煮起鍋、嗆入白蘭地，鎖住海味鮮甜、入口鮮嫩。

▲吾二酸菜魚招牌料理「老罈酸菜魚」。（圖／吾二酸菜魚提供）

另外，前幾年酸菜魚風潮席捲全台，不過近期熱潮已過，已有品牌退場或轉型，位於台北東區的「吾二酸菜魚」雖然曾是東區排隊名店，不過近期卻悄悄熄燈，店門口掛著大大招租布條，而Google地標則是改成「7-11」，宣告品牌退出市場。雖然FB官方粉絲團仍在，但已成為推廣加盟品牌「吾二小鍋」的地方。

台北東區ZARA後巷的「吾二酸菜魚」在2023年開幕，招牌料理「老罈酸菜魚」以老罈酸菜、烏鱧魚片、主廚特製花椒油為主，再加上豬五花肉片、白蘿蔔、金針菇、雲耳、小寬粉等配料。提供3種尺寸選擇，中盤約1至2人份，大盤2至3人份，土豪盤則適合3至4人食用。

▲新莊150年「尤協豐豆干店」歇業。（圖／小虎食夢網提供）

新莊「尤協豐豆干店」是一家傳承150年老字號，以古法手工製作，並且用炭火燒烤，是在地人都知道的老味道，不過近期傳出沒人接手，已經歇業。

尤協豐豆干店據傳是清朝同治年間開業，距今已有150多年歷史，老闆每日清晨手工磨製豆漿，再製成豆干，晚上6點才營業、只賣3小時，最為特別是會用炭火燒烤，散發豆香與炭香，開店前就聚集人潮等候購買，每個售價僅13元。

王品「莆田」忠孝店明年3月搬到大巨蛋

