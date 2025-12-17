鋪滿厚切豬腱肉只賣75元！內壢家樂福旁隱藏版巨型越南麵包

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者蘇相云

內壢家樂福旁邊有個八九美食廣場，其實這邊算是一個小小聚集地，這邊竟然有一家越南麵包，我看到裡面給的肉好多，而且價格不貴，一大個才75元，覺得好像可以吃看看，沒想到還真的很合我胃口，我就一口氣連吃三天。

▲從美食廣場走進去，要走到底才會看到越南麵包的店面。

▲只賣三種口味，如果賣完了就會掛上售完的牌子，所以想吃的話，要早點去買，不然就是提早加入他們的官方LINE去預約。

▲問了一下才知道，老闆他們連麵包都是自己做的，超強，而且那個越南麵包怎麼那麼大顆！

▲老闆娘說他們麵包是走中越當地的口味，每天一大早就會起床做麵包，十一點才開賣，看這個白白胖胖的麵包體，我想這應該不會不好吃吧。

麵包本體

他們那個麵包本體很好吃，跟外面的越南麵包最大的不同的地方就是，這個麵包外皮是酥的沒錯，但內部還是很好咀嚼，不像有些麵包體是烤到像餅乾的口感。這家的麵包吃起來很香，我買回來後，忙了兩小時才吃，外皮我覺得還是有脆脆的口感，很好吃，麵包也可以單買，我有看到客人跑來單買麵包，麵包單買一顆是20元，三顆50元。

▲裡面包的肉都是老闆前一天先醃好的，像牛肉就是做成像日式漢堡排，雞腿是無骨雞腿排，豬肉則是一整塊的豬腱肉。

▲他會先在裡面抹醬，然後再加滷蛋，是一整顆的滷蛋切成三等份，再鋪上香菜、店家自製的醃蘿蔔、主菜肉品，這樣真的超大一份！

▲這是豬肉，份量看起來好多。

▲從旁邊拍過去，你可以看到那個豬肉的份量真的讓人心喜！

▲有人可能還不大確定這個越南麵包到底有多大，直接拿起來給大家看一下。

▲用我的手當比例尺，那個肉感覺很多，肉肉控肯定會非常喜歡。

▲老闆娘這邊也可以幫忙對切，這樣大家也比較好分食，我自己一個人吃一份可以從下午飽到晚上，女生可能要分兩餐吃完，男生的話一份的越南麵包份量剛剛好。

▲雞肉的部分我覺得比較清爽一點，是用雞腿肉，所以也不會太乾。

▲牛肉的話他們做成日式漢堡肉排的模式，然後再切塊放上去。

心得

整體來說，我還是比較喜歡豬肉的口感，份量多口感也比較好，豬肉吃起來不會太乾，整體吃完覺得真的很不錯，大份量讓人非常滿足。這家越南麵包是真的很隱密，大家都不會走到美食廣場的最後面，所以雖然這家店都開了半年，但還是不多人知道，我自己來吃了三天，三種口味都吃過了，個人還是最愛豬肉，建議大家要提早預約，才不會像我這樣第二天沒吃到雞肉口味。

只有越南麵包

地址：桃園市中壢區文化二路89號

營業時間：11：00～17：00（周日／一公休）

