挽肉と米中部首店有譜　徵才網召募台中店員工

▲挽肉と米規劃台中展店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

中部的朋友終於等到了！日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台2年後，終於要跨出台北市展店，下一站進軍台中市，目前正在人力銀行召募員工。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供一種套餐（650元），漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。

▲挽肉と米召募台中店員工。（圖／取自104網站）

挽肉と米目前有2家分店，分別是華山店及今年1月才開幕的信義店，接下來品牌規劃前往中部展店，目前正在人力銀行召募台中店員工，不過開幕日、餐廳位置尚未公布。

相較開幕初期一位難求，目前已有2家店的挽肉と米，平日中午及下午時段比較好預約，而且除了線上訂位網站（可預約1個月內時間），也提供現場候位服務。

▲全台第3家！島語桃園台茂店12/29開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，今年7月31日停業進行升級大改裝，將以「島語」重新跟大家見面，業者今日公布12月29日開幕，12月11日開放電話與線上訂位。

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心。