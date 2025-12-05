燒肉LIKE高雄唯一門市沒了　夢時代店營業至12/11

▲燒肉LIKE高雄唯一門市12/11熄燈。（圖／燒肉LIKE提供）

記者黃士原／台北報導

單身友善的「燒肉LIKE（焼肉ライク）」今年暑假開全台第12號店，不過日前傳出高雄唯一的門市「夢時代店」即將熄燈，只營業到12月11日。

燒肉LIKE創立目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘後餐點即上桌，方便即時享受美味。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，各色醬料打造個人口味。

▲燒肉LIKE有專屬個人烤爐座位設計。（圖／燒肉LIKE提供）

燒肉LIKE今年7月進軍桃園中壢商圈，開出全台第12號店，但日前傳出高雄唯一的門市「夢時代店」即將熄燈，只營業到12月11日，讓許多老客人覺得不捨，直說「難得有個人式的燒肉店，卻要收了」、「只吃過一次就沒了」、「它的燒肉醬很好吃，外面買不到」。

▲在來碗粿米糕12月31日熄燈。（圖／取自在來碗粿米糕臉書）

另外，位於台中向上市場的「在來碗粿米糕」，店主是嘉義碗粿老店的後代，2023年5月開幕，隔年起連兩年獲得米其林指南入選餐廳。不過業者日前公告，只營業到12月31日。

帶著文青風格的在來碗粿米糕專門店，位於台中向上市場，2023年5月開幕，店主是嘉義碗粿老店的後代，其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿，米其林指南評審建議加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。