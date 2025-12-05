ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了　夢時代店營業至12/11

▲快來抽「免費半年吃牛五花套餐」　燒肉LIKE新莊宏匯8/1開幕推超狂限定活動。（圖／燒肉LIKE提供）

▲燒肉LIKE高雄唯一門市12/11熄燈。（圖／燒肉LIKE提供）

記者黃士原／台北報導

單身友善的「燒肉LIKE（焼肉ライク）」今年暑假開全台第12號店，不過日前傳出高雄唯一的門市「夢時代店」即將熄燈，只營業到12月11日。

燒肉LIKE創立目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐，3分鐘後餐點即上桌，方便即時享受美味。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，各色醬料打造個人口味。

▲燒肉LIKE有專屬個人烤爐座位設計。（圖／燒肉LIKE提供）

燒肉LIKE今年7月進軍桃園中壢商圈，開出全台第12號店，但日前傳出高雄唯一的門市「夢時代店」即將熄燈，只營業到12月11日，讓許多老客人覺得不捨，直說「難得有個人式的燒肉店，卻要收了」、「只吃過一次就沒了」、「它的燒肉醬很好吃，外面買不到」。

▲在來碗粿米糕12月31日熄燈。（圖／取自在來碗粿米糕臉書）

另外，位於台中向上市場的「在來碗粿米糕」，店主是嘉義碗粿老店的後代，2023年5月開幕，隔年起連兩年獲得米其林指南入選餐廳。不過業者日前公告，只營業到12月31日。

帶著文青風格的在來碗粿米糕專門店，位於台中向上市場，2023年5月開幕，店主是嘉義碗粿老店的後代，其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，突顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿，米其林指南評審建議加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。

關鍵字： 美食雲 燒肉LIKE 歇業 結束營業

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

推薦閱讀

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了

宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

新竹耶誕明點燈！加碼車站光雕、市集

新竹耶誕明點燈！加碼車站光雕、市集

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！

週末衝碧潭看12米「水豚君」

週末衝碧潭看12米「水豚君」

鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

歐式宮廷風不限時圖書咖啡館！

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

彰化田中切仔麵老店　超濃頭骨肉湯必點、乾麵甜鹹口味獨特

熱門行程

最新新聞更多

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了

宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

新竹耶誕明點燈！加碼車站光雕、市集

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！

週末衝碧潭看12米「水豚君」

鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366