麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

▲▼ 「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動，。（圖／記者蕭筠攝）

▲「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖早午餐品牌「麥味登」聯名《PEANUTS》，第2波推出7款新周邊，包括實用玩偶抱枕毯以及超療癒絨毛娃娃吊飾，其中有一款還讓史努比變身鬆餅堡，12月8日起搶先於APP開放預購，12月26日起全門市開賣。

▲▼ 「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動，。（圖／記者蕭筠攝）

▲玩偶抱枕毯可當靠墊、午安枕，裡面還附有小毛毯。

▲▼ 「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動，。（圖／記者蕭筠攝）

▲餐具餐墊3件組。

麥味登最新7款《PEANUTS》周邊以「我的美夢時光My Dream Day」為主題，首推居家、辦公都適用的「玩偶抱枕毯」，有史努比及歐拉夫2款造型，玩偶抱枕可當靠墊、午安枕，雙面絨毛小毯則藏身在玩偶中，售價599元；「餐具餐墊3件組-史努比」內含造型湯匙、筷子以及餐墊，售價279元。

▲▼ 「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動，。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼還有4款聯名吊飾。

▲▼ 「麥味登」攜手《PEANUTS》展開第2波聯名活動，。（圖／記者蕭筠攝）

此外，4款絨毛娃娃吊飾，角色包括史努比、歐拉夫與糊塗塔克，售價319元；還有史努比變身鬆餅堡的特殊造型娃娃，此款限於APP販售，售價359元。

為迎接聖誕節，麥味登飲料杯即日起也換上2款全新聯名聖誕造型。

▲▼拉亞漢堡推出全新現炸爆漿「生甜甜圈」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼拉亞漢堡推出全新現炸爆漿「生甜甜圈」。

▲▼拉亞漢堡推出全新現炸爆漿「生甜甜圈」。（圖／記者蕭筠攝）

同樣是連鎖早午餐品牌的「拉亞漢堡」近日則推出全新現炸「生甜甜圈」，主打蓬鬆Q彈口感結合濃郁滿溢內餡，現點現炸，有「藍莓乳酪」、「草莓煉乳」2種口味可以選擇，售價皆為60元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 麥味登 拉亞漢堡 PEANUTS 聯名

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

