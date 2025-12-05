ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新竹耶誕明點燈！車站光雕、市集12月限定　基隆有鯊魚先生裝置

▲「新竹FUN聖誕」明（6日）正式啟動。（圖／新竹市城銷處提供）

▲新竹火車站光雕展演及站前主燈「逐夢之樹」相互輝映。（圖／新竹市城銷處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新竹和基隆市被夢幻燈飾包圍！「新竹FUN聖誕」明（6日）正式啟動，從站前主燈，到百年車站光雕展演，周末還能逛聖誕市集。而基隆海洋廣場則有16公尺高的聖誕樹、人氣MR. SHARK鯊魚先生等裝置，陪大家歡度耶誕和跨年。

▲「新竹FUN聖誕」明（6日）正式啟動。（圖／新竹市城銷處提供）

▲護城河畔光環境與藝術裝置今日將率先啟動。

冬季盛事「新竹FUN聖誕」今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，透過百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，打造沉浸式冬季光之巡禮。
 
護城河畔光環境與藝術裝置今日將率先啟動，而12月6日則以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈；火車站光雕展演將從明天起，每晚6點至10點整點播出（最後一場為晚間9:50），科技光影映照百年歷史建築，活動延續至12月31日。

▲「新竹FUN聖誕」明（6日）正式啟動。（圖／新竹市城銷處提供）

▲護城河周邊的「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，於每日下午5點亮燈。
  
而光環境及裝置藝術將於每日下午5點亮燈，除了護城河畔的閃耀光景外，還包括站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊的「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，裝置以夢境、旅程、探索為核心，透過光線、材質與色彩的層疊，延伸出充滿想像力的奇幻氛圍。

城銷處補充，聖誕市集將從12月6日起至12月21日期間的每周六日，以及12月24日、25日每天下午2點至9點登場。匯集聖誕特色店家與在地美食、創意手作及聖誕周邊小物，還有街頭藝人表演、消費滿額摸彩等活動。

▲光耀基隆．點亮港灣｜基隆400系列活動。（圖／翻攝自Facebook／基隆市文化觀光局）

▲16公尺高的魔法聖誕樹矗立基隆海洋廣場。（圖／翻攝自Facebook／基隆市文化觀光局，下同）

基隆市也洋溢濃厚聖誕氣氛，除了16公尺高的魔法聖誕樹矗立海洋廣場，今年加碼人氣IP MR. SHARK 鯊魚先生裝置，以及立體光影廊道、互動燈牆、港都400年造景等，一路延伸至基隆美術館與田寮河畔，讓基隆市區化身沉浸式童話世界，景致夢幻不已。

▲光耀基隆．點亮港灣｜基隆400系列活動。（圖／翻攝自Facebook／基隆市文化觀光局）

▲▼今年加碼人氣IP MR. SHARK 鯊魚先生裝置，請民眾愛惜展品，勿騎乘、搖晃、破壞，否則將照價賠償。

▲光耀基隆．點亮港灣｜基隆400系列活動。（圖／翻攝自Facebook／基隆市文化觀光局）

另外，年度壓軸盛事「潮聲回港 2025基隆年終演唱會」將於12月20日晚間5點30分在國門廣場登場。自當天下午4點30分起，「潮聲市集」將率先登場，集合多家在地品牌、特色美食與手作商品，陪民眾度過熱鬧的節慶時光。

關鍵字： 新竹市旅遊 新竹FUN聖誕 基隆旅遊 基隆聖誕 耶誕節 耶誕樹

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【太暖了】外送女突全身抽搐倒地！ 警目擊「狂奔救命」

推薦閱讀

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了

宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

新竹耶誕明點燈！加碼車站光雕、市集

新竹耶誕明點燈！加碼車站光雕、市集

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！

週末衝碧潭看12米「水豚君」

週末衝碧潭看12米「水豚君」

鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

嘉義歐風城堡打造南台灣最大飄雪秀

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

歐式宮廷風不限時圖書咖啡館！

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

彰化田中切仔麵老店　超濃頭骨肉湯必點、乾麵甜鹹口味獨特

熱門行程

最新新聞更多

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

燒肉LIKE高雄唯一門市沒了

宮古島以「沖繩最美離島」之姿成冬季亮點

新竹耶誕明點燈！加碼車站光雕、市集

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

韓國明洞夜市旁「24小時」紫菜包飯！

週末衝碧潭看12米「水豚君」

鐵道小鎮X紫色仙草花海　秋冬夢幻療癒小旅行就在桃園楊梅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366