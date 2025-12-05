新竹耶誕明點燈！車站光雕、市集12月限定　基隆有鯊魚先生裝置

▲新竹火車站光雕展演及站前主燈「逐夢之樹」相互輝映。（圖／新竹市城銷處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新竹和基隆市被夢幻燈飾包圍！「新竹FUN聖誕」明（6日）正式啟動，從站前主燈，到百年車站光雕展演，周末還能逛聖誕市集。而基隆海洋廣場則有16公尺高的聖誕樹、人氣MR. SHARK鯊魚先生等裝置，陪大家歡度耶誕和跨年。

▲護城河畔光環境與藝術裝置今日將率先啟動。



冬季盛事「新竹FUN聖誕」今年以「光×科技×童話」為主題，串聯新竹火車站、東門城與護城河畔，透過百年車站光雕展演、站前主燈「逐夢之樹」、光環境造景及歐式聖誕市集，打造沉浸式冬季光之巡禮。



護城河畔光環境與藝術裝置今日將率先啟動，而12月6日則以光雕投影點亮新竹火車站，並同步啟動聖誕主燈；火車站光雕展演將從明天起，每晚6點至10點整點播出（最後一場為晚間9:50），科技光影映照百年歷史建築，活動延續至12月31日。

▲護城河周邊的「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，於每日下午5點亮燈。



而光環境及裝置藝術將於每日下午5點亮燈，除了護城河畔的閃耀光景外，還包括站前廣場的主燈「逐夢之樹」、護城河周邊的「遊夢列車」與「夢境之門」等多項主題作品，裝置以夢境、旅程、探索為核心，透過光線、材質與色彩的層疊，延伸出充滿想像力的奇幻氛圍。

城銷處補充，聖誕市集將從12月6日起至12月21日期間的每周六日，以及12月24日、25日每天下午2點至9點登場。匯集聖誕特色店家與在地美食、創意手作及聖誕周邊小物，還有街頭藝人表演、消費滿額摸彩等活動。

▲16公尺高的魔法聖誕樹矗立基隆海洋廣場。（圖／翻攝自Facebook／基隆市文化觀光局，下同）



基隆市也洋溢濃厚聖誕氣氛，除了16公尺高的魔法聖誕樹矗立海洋廣場，今年加碼人氣IP MR. SHARK 鯊魚先生裝置，以及立體光影廊道、互動燈牆、港都400年造景等，一路延伸至基隆美術館與田寮河畔，讓基隆市區化身沉浸式童話世界，景致夢幻不已。

▲▼今年加碼人氣IP MR. SHARK 鯊魚先生裝置，請民眾愛惜展品，勿騎乘、搖晃、破壞，否則將照價賠償。



另外，年度壓軸盛事「潮聲回港 2025基隆年終演唱會」將於12月20日晚間5點30分在國門廣場登場。自當天下午4點30分起，「潮聲市集」將率先登場，集合多家在地品牌、特色美食與手作商品，陪民眾度過熱鬧的節慶時光。