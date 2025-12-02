ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤　只營業到明年1/18

▲▼傑克兄弟牛排。（圖／傑克兄弟牛排提供）

▲傑克兄弟牛排使用肉品都是全程以冷藏方式包裝、運送及保存。（圖／傑克兄弟牛排提供）

記者黃士原／台北報導

目前擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，是許多人節日聚餐選擇之一，不過日前傳出頂讓消息，而業者也在粉專表示，3家店都在明年1月18日熄燈。

創立於2016年的傑克兄弟牛排館，餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水分和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。

▲全台3家傑克兄弟牛排館都在明年1/18結束營業。（圖／傑克兄弟牛排提供）

傑克兄弟牛排館目前擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店，最早開幕的竹北店已在2021年7月結束營業。日前傳出台中、高雄分店頂讓消息，業者在粉絲專頁回答民眾詢問時表示，全台分店都將於1月18日結束營業，小編也透露熄燈原因，主要是老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了想休息了。

▲Longtail明年元旦休息。（圖／業者提供）

另外，目前讓NBA超級球星雷納德印象深刻的「Longtail」，雖然創立主廚林明健已在去年離開，餐廳從米其林一星掉到入選餐廳，但仍受到許多客人喜愛，Google評論仍有4.1顆星。不過餐廳昨日突然公告，明年元旦起休息，但也提到不是結束，而是暫時停下腳步，為下一個篇章做準備。

2017年7月21日開幕的Longtail，由名廚林明健與多位股東共同創立，以法式料理為本，融入他在亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味。除了提供跨國界當代料理，也能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒，餐廳自2018年至2023年連續6年獲得米其林一星。

▲秋季新菜「沙丁魚/鴨火腿/山當歸烤鴨湯」靈感來自烤鴨夾餅。（圖／記者黃士原攝）

不過林明健與餐廳主要合夥人與新經營團隊在理念上難以達成共識，去年4月決定離開Longtail，經過半年後，餐廳聘請新任主廚陳加朗，他擅長以發酵、熟成等料理技法，將中菜風味結合西式料理手法，秋季新菜單以「酸菜魚」、「口水雞」、「烤鴨」等中菜為靈感，帶來既熟悉又令人驚喜的秋日味覺。

關鍵字： 美食雲 結束營業 歇業 熄燈

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【男人你在玩火】超乖柯基聽到禁語瞬間爆氣怒吼

推薦閱讀

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

東京哈利波特影城買1送1明開搶

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

曾連6年摘星Longtail明年元旦暫休

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！

台中美登利壽司吃到飽新增980元方案

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

熱門行程

最新新聞更多

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366