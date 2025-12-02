傑克兄弟牛排全台3分店全收攤　只營業到明年1/18

▲傑克兄弟牛排使用肉品都是全程以冷藏方式包裝、運送及保存。（圖／傑克兄弟牛排提供）

記者黃士原／台北報導

目前擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店的傑克兄弟牛排館（Jack Brothers），餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，是許多人節日聚餐選擇之一，不過日前傳出頂讓消息，而業者也在粉專表示，3家店都在明年1月18日熄燈。

創立於2016年的傑克兄弟牛排館，餐廳定位為「所有人都吃得起的美式牛排」，所有的美國牛肉全程以冷藏方式包裝、運送及保存，無冷凍時造成的纖維破壞，保持肉類原有的水分和肉汁，口感較冷凍肉品多汁且軟嫩香甜。

▲全台3家傑克兄弟牛排館都在明年1/18結束營業。（圖／傑克兄弟牛排提供）

傑克兄弟牛排館目前擁有台北信義店、台中公益店與高雄愛河店，最早開幕的竹北店已在2021年7月結束營業。日前傳出台中、高雄分店頂讓消息，業者在粉絲專頁回答民眾詢問時表示，全台分店都將於1月18日結束營業，小編也透露熄燈原因，主要是老闆覺得開餐廳太多麻煩事情，累了想休息了。

▲Longtail明年元旦休息。（圖／業者提供）

另外，目前讓NBA超級球星雷納德印象深刻的「Longtail」，雖然創立主廚林明健已在去年離開，餐廳從米其林一星掉到入選餐廳，但仍受到許多客人喜愛，Google評論仍有4.1顆星。不過餐廳昨日突然公告，明年元旦起休息，但也提到不是結束，而是暫時停下腳步，為下一個篇章做準備。

2017年7月21日開幕的Longtail，由名廚林明健與多位股東共同創立，以法式料理為本，融入他在亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味。除了提供跨國界當代料理，也能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒，餐廳自2018年至2023年連續6年獲得米其林一星。

▲秋季新菜「沙丁魚/鴨火腿/山當歸烤鴨湯」靈感來自烤鴨夾餅。（圖／記者黃士原攝）

不過林明健與餐廳主要合夥人與新經營團隊在理念上難以達成共識，去年4月決定離開Longtail，經過半年後，餐廳聘請新任主廚陳加朗，他擅長以發酵、熟成等料理技法，將中菜風味結合西式料理手法，秋季新菜單以「酸菜魚」、「口水雞」、「烤鴨」等中菜為靈感，帶來既熟悉又令人驚喜的秋日味覺。