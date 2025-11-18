ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄「TWICE燈光文字秀」今晚點亮　網友：之後會不會真的有水舞

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲高雄7地標為了迎接TWICE來台開唱，從今晚起推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

TWICE十周年世界巡迴演唱會台灣場將在高雄舉行，高雄市政府發動全市應援，其中7大地標規劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀從今（18日）晚正式點燈。高雄市長陳其邁也在官方臉書專頁公開最新點燈照片，讓網友讚嘆連連，也有網友想到SUPER JUNIOR成員李東海在上周的大巨蛋演唱會中，許願下次粉絲應援想要有水舞，紛紛留言笑稱：「之後會不會真的有水舞？」 

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲▼高雄愛河周邊、高雄流行音樂中心從今天晚上開始都可看到夢幻點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

此次高雄市政府為了迎接TWICE到來，規劃4大官方活動。其中最大亮點，就是「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀，即日起至11月23日為止，每天下午5點30分至晚上11點點燈，地點包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲▼衛武營、大港橋、中央公園捷運站1號出口還可看到雷射文字投影。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

陳其邁也在臉書專頁分享今晚點燈效果，從空拍角度看去，夜晚的高雄變身一片藍色光海，為港都增添浪漫氛圍，在大港橋、衛武營國家藝術文化中心和中央公園捷運站1號出口，更能看到「TWICE 《THIS FOR》 WORLD TOUR」雷射字體投影。

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲▼7大地標點燈效果讓網友直呼太美。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

夢幻點燈應援也讓網友讚嘆連連，紛紛直呼「高雄太誇張了吧！」、「高雄好美」，同時也有人想到日前SUPER JUNIOR成員李東海於剛落幕的大巨蛋演唱會上許願，希望下次想要杜拜水舞，紛紛留言笑說：「之後會不會真的有水舞？」

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲TWICE首次以完整體來台開唱，高雄市政府發動「全市應援」迎接。（上圖左／理想國提供，上圖右／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

除了7大地標規劃應援點燈，此次高雄還在義享時尚廣場推出「巡迴快閃店」販售期間限定品項及特典。同時，即日起至23日期間，指定路段交通號誌燈也會變成TWICE主題，可看到「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，地點包括世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）- 中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口。

而從11月20日至23日期間，高雄捷運全線將由TWICE獻聲進站廣播，無論搭乘哪一條線，都能聽到成員們甜美的播報聲，陪同粉絲一起搭車前往演唱會現場。

關鍵字： TWICE 高雄旅遊

【深夜3車連環撞】追撞駕駛下車查看也遭撞飛...

