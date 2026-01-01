beard papa's推全新藍莓泡芙、巧克力派　2夯品持續開賣

▲beard papa's1月推出全新藍莓生乳泡芙。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」1月推出全新「藍莓生乳泡芙」、「巧克力派」。受粉絲歡迎的開心果泡芙與蜂蜜奶油派皮本月也延長販售，限時1個月開賣，售完為止。

▲全新巧克力派。

beard papa's全新「藍莓生乳泡芙」，每顆售價85元起，29間門市限定販售；派皮則推出全新「巧克力派」，每顆售價90元起，27間門市限定販售。

▲▼「開心果泡芙」、「蜂蜜奶油派皮」本月持續販售。

原本限時只賣一個月的「開心果泡芙」加碼延長一個月，每顆售價95元起，14間門市限定販售；「蜂蜜奶油派皮」也延長上市至本月底，業者提醒，微風台北車站店、台中高鐵站店未販售。

beard papa's表示，1月8日前購買任意泡芙品項，可獲得籤詩1張，籤詩上除有開運詩文外，還有開運推薦小物，送完為止；1月9日至1月25日會員購買指定組合商品再送「泡芙買1送1」電子優惠券。

▲「亞尼克X金家ㄟ」推出聯名「濟州橘風巧克力生乳捲」。（圖／亞尼克提供，下同）

亞尼克攜手百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」的「金家ㄟ」品牌，推出「濟州橘風巧克力生乳捲」，選用貝可拉天然可可粉與柑橘蜂蜜茶入味泡芙蛋糕，泡芙蛋糕外皮再鑲嵌西班牙橙片，內餡捲入可可與柑桔奶霜，還有香橘瓣、四季桔果泥以及鮮嫩橘瓣，每條售價565元、12公分獨享捲售價495元。

▲▼全新橙光橘香巴斯克（上）、迷你巴斯克生起司（下）。