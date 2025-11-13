北部4耶誕景點免費玩！賞威尼斯主題燈光秀　動物方城市主角迎賓

▲2025新北歡樂耶誕城將於明（14日）正式開城，一連45天不停歇。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

耶誕佳節將近，不只新北耶誕城明（14日）起正式展開，北部各大百貨、商場陸續點燈，捷運中山站更搬進全台唯一的《動物方城市》耶誕樹，以下整理出4大耶誕景點，不妨趁11月人潮不多時先來走訪。

▲▼「愛．Sharing」耶誕樹將於明（14日）晚間6點亮燈。（圖／記者彭懷玉攝）



台北信義區-「愛．Sharing」耶誕樹

每年統一時代百貨2樓廣場，都會有「愛．Sharing」耶誕樹，點亮溫馨氣氛。今年以水都「威尼斯」為主題，搬進13公尺高的耶誕樹「Purple Wish」燈光秀，以及「威尼斯」主題燈區，囊括貢多拉、面具節元素，將於明（14日）晚間6點亮燈。

▲中山站4號出口迎來《動物方城市》主題聖誕樹。（圖／記者彭懷玉攝）



台北中山區-「動物方城市」主題聖誕樹

為響應迪士尼動畫電影《動物方城市２》11月26日上映，捷運中山站4號出口一出來，就會看到《動物方城市》主題聖誕樹迎賓，兔警官「茱蒂」、狐狸「尼克」、樹懶「快俠」全到齊，還有紅綠燈、公車站、造型拱門等打卡點可拍照，即日起至2026年1月15日展出。不過，日前因鳳凰颱風來襲未開燈，北捷表示，因考量防颱緣故關燈，這幾天會視狀況復原。

▲▼新北耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為題，並攜手LINE FRIENDS人氣角色打造溫馨耶誕。（圖／記者彭懷玉攝）



新北板橋-新北歡樂耶誕城

親子族想一次拍夠耶誕城造景，推薦跑一趟新北板橋。2025新北歡樂耶誕城將於明（14日）點燈開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，和超人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」攜手，四大展區推出逾40件燈組，至12月28日前天天都能逛燈海、與裝置物美拍，或欣賞主燈秀展演，另外還有期間限定的德國市集、巨星演唱會，將過節氣氛推至高點。

▲華泰名品城聖誕村去年以「U.G.L.Y Christmas」為主題。（資料照／業者提供）



桃園中壢-華泰名品城聖誕村

華泰名品城每年的聖誕村也是必追焦點，適逢10周年，聖誕村以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為主題，將從11月21日起開幕。一至三期分別有「Gloria Xmas Hotel」、「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」、「百老匯聖誕舞台」，重磅回歸的聖誕市集匯聚38攤各國人氣美食，宛如身在歐美百老匯節慶中，開村當天再加碼10周年煙火秀。