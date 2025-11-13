ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北部4耶誕景點免費玩！賞威尼斯主題燈光秀　動物方城市主角迎賓

▲2025新北歡樂耶誕城將於11月14日正式開城,2025新北歡樂耶誕城,2025新北耶誕城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025新北歡樂耶誕城將於明（14日）正式開城，一連45天不停歇。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

耶誕佳節將近，不只新北耶誕城明（14日）起正式展開，北部各大百貨、商場陸續點燈，捷運中山站更搬進全台唯一的《動物方城市》耶誕樹，以下整理出4大耶誕景點，不妨趁11月人潮不多時先來走訪。

▲「愛．Sharing」耶誕樹將於明（14日）晚間6點亮燈。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「愛．Sharing」耶誕樹將於明（14日）晚間6點亮燈。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「愛．Sharing」耶誕樹將於明（14日）晚間6點亮燈。（圖／記者彭懷玉攝）

台北信義區-「愛．Sharing」耶誕樹
每年統一時代百貨2樓廣場，都會有「愛．Sharing」耶誕樹，點亮溫馨氣氛。今年以水都「威尼斯」為主題，搬進13公尺高的耶誕樹「Purple Wish」燈光秀，以及「威尼斯」主題燈區，囊括貢多拉、面具節元素，將於明（14日）晚間6點亮燈。

▲中山站《動物方城市》主題聖誕樹。（圖／記者彭懷玉攝）

▲中山站4號出口迎來《動物方城市》主題聖誕樹。（圖／記者彭懷玉攝）

台北中山區-「動物方城市」主題聖誕樹
為響應迪士尼動畫電影《動物方城市２》11月26日上映，捷運中山站4號出口一出來，就會看到《動物方城市》主題聖誕樹迎賓，兔警官「茱蒂」、狐狸「尼克」、樹懶「快俠」全到齊，還有紅綠燈、公車站、造型拱門等打卡點可拍照，即日起至2026年1月15日展出。不過，日前因鳳凰颱風來襲未開燈，北捷表示，因考量防颱緣故關燈，這幾天會視狀況復原。

▲2025新北歡樂耶誕城將於11月14日正式開城,2025新北歡樂耶誕城,2025新北耶誕城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼新北耶誕城今年以「馬戲嘉年華」為題，並攜手LINE FRIENDS人氣角色打造溫馨耶誕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025新北歡樂耶誕城。（圖／記者彭懷玉攝）

新北板橋-新北歡樂耶誕城
親子族想一次拍夠耶誕城造景，推薦跑一趟新北板橋。2025新北歡樂耶誕城將於明（14日）點燈開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，和超人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」攜手，四大展區推出逾40件燈組，至12月28日前天天都能逛燈海、與裝置物美拍，或欣賞主燈秀展演，另外還有期間限定的德國市集、巨星演唱會，將過節氣氛推至高點。

▲華泰名品城「U.G.L.Y Christmas」將在明天（11/29）壓軸登場。（圖／華泰名品城提供）

▲華泰名品城聖誕村去年以「U.G.L.Y Christmas」為主題。（資料照／業者提供）

桃園中壢-華泰名品城聖誕村
華泰名品城每年的聖誕村也是必追焦點，適逢10周年，聖誕村以「Lights, Camera, Gloriday Cheers!」為主題，將從11月21日起開幕。一至三期分別有「Gloria Xmas Hotel」、「華泰20米飄雪穿越聖誕樹」、「百老匯聖誕舞台」，重磅回歸的聖誕市集匯聚38攤各國人氣美食，宛如身在歐美百老匯節慶中，開村當天再加碼10周年煙火秀。

關鍵字： 台北市旅遊 新北市旅遊 桃園旅遊 耶誕城 耶誕節景點 節慶景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

推薦閱讀

六扇門北市3號店12月試營運

六扇門北市3號店12月試營運

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

DQ冰淇淋101店11/18開幕　招牌暴風雪5口味免費加料

DQ冰淇淋101店11/18開幕　招牌暴風雪5口味免費加料

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

烏來最美山林秘湯1.5小時泡好泡滿！

日式漢堡排「米與多蜜」1號店11/25熄燈

壽司郎「感蟹祭」登場！松葉蟹50元吃得到

桃園580元羊肉爐吃到飽！

桃園深夜鐵板燒「現炒青菜」免費續！

超過60年歷史點心總匯！凌晨4點開賣

東京寶可夢樂園明年2月開幕

珍奶買1送1！餐飲5品牌普發加碼　2人同行點主餐送鬆餅

雙11限定甜點優惠　草莓千層派買1送1、巧克力蛋糕買3送3

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

六扇門北市3號店12月試營運

訪札幌必看夜景！纜車登頂只要7分鐘

飯店、樂園「普發萬元專案」34折起

大車隊前三季毛利率49.35%、EPS6.51元　10月營收年3.93%

北部「4大耶誕景點」位置、亮點速覽

深藏知本山谷！遠離塵囂只剩藍海與咖啡香

吃第8盤起「通通半價」　爭鮮平日午茶優惠持續到11/27

國旅明年推平日每人2千元住宿補助　每月再抽1200元生日禮

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366