桃園客家星級美食推薦挑出46家　「八方園」靠「黑金菜脯全雞」獲六星

▲桃園客家星級美食推薦名單揭曉　

▲榮獲六星最高榮譽的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園客家星級美食推薦名單公布會，9日於中壢區中原文創園區舉行。市府客家局表示，46 家獲得推薦客家餐廳，榮獲六星最高榮譽的店家為「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以「黑金菜脯全雞」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」及創意料理「八方悶鴨」征服評審與名人口味，完美展現傳統與創新的融合。

張善政表示，市府客家事務局今年首次舉辦「桃園客家星級美食推薦」活動，透過推薦委員以秘密客方式查訪，共有46 家獲得推薦。這項活動不僅讓長期投入客家料理的業者受到肯定，也鼓勵更多餐廳在傳統與創新間持續精進。

▲桃園客家星級美食推薦名單揭曉　

▲桃園客家星級美食推薦名單公布會。（圖／客家局提供）

客家局指出，今年榮獲六星最高榮譽的店家為「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以「黑金菜脯全雞」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」及創意料理「八方悶鴨」征服評審與名人口味，完美展現傳統與創新的融合。

五星推薦店家包括「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」及「大江屋客家美食館」；四星為「老地方客家菜」；三星為「溪友緣風味料理餐廳」；二星則有「糧園茶藝客家小館」、「亨味食堂」、「新百王餐廳」、「林家古厝休閒農場」、「首烏客家海鮮餐廳」、「善園客家小館」及「新屋建業鵝肉美食館」；另有33家餐廳獲得一星推薦。這些店家皆以真材實料與獨特風味深受名人與饕客喜愛，成為推廣客家美食的重要推手。

活動現場推出「星級料理試吃體驗」及「客家音樂表演」，多家星級餐廳端出招牌菜供民眾品嘗，香氣四溢、氣氛熱烈。

關鍵字： 桃園客家星級美食 八方園 六星

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

