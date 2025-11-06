ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

▲2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP合作。（示意圖／新北市觀旅局提供）

▲2025新北耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與「LINE FRIENDS」角色IP合作打造。（示意圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

年底最受矚目盛事「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場！今年以「馬戲嘉年華」為主題，將板橋車站周邊天橋、人行道與市民廣場打造成童趣的馬戲舞台，讓板橋化身繽紛的夢幻國度，陪伴旅客一路嗨到耶誕之後。

▲2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名的「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」角色IP合作。（示意圖／新北市觀旅局提供）

▲2025新北耶誕城同樣在板橋車站、市府廣場、萬坪公園、捷運府中站一帶登場。（示意圖／新北市觀旅局提供）

除了主燈秀、繽紛裝置令人期待，7條連通天橋皆已換上新裝。小遠百天橋化身「華麗空中飛人」，以金黃燈海鋪展壯闊舞台，光影化作飛人姿態於空中穿梭，展現動感與驚奇；百揚大樓天橋上則可見「極限火圈表演」，重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈的瞬間。

▲2025新北耶誕城天橋、人行道光廊。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼「極限火圈表演」重現馬戲團獅子穿越火圈瞬間；「時光膠囊」透過科技光影延伸感，引領民眾展開奇妙的穿越旅程。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

▲2025新北耶誕城天橋、人行道光廊。（圖／新北市觀旅局提供）

板橋車站天橋以「狂歡馬戲彩旗」為主題，結合新北市徽色系，將傳統三角旗打造城充滿節慶感的城市裝飾；新府路天橋的「魔幻舞環」採用晶瑩琉璃光影，宛如漂浮於半空的光之環。縣民大道天橋旁則有「歡樂童心泡泡」，以七彩霓虹球懸掛交織，彷彿置身泡泡世界；新站路天橋「時光膠囊」以科技光影營造穿越感，引領旅人展開一場奇幻的光影冒險。

▲2025新北耶誕城天橋、人行道光廊。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般的童趣場景；「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀，宛如空中環幻化而成的流光大道。

▲2025新北耶誕城天橋、人行道光廊。（圖／新北市觀旅局提供）

最吸睛的「LINE FRIENDS星光大道」位於板橋車站B1連通道，結合LINE FRIENDS可愛角色與遊樂設施燈飾，打造療癒滿點的拍照新熱點，讓大小朋友盡情打卡。

▲2025新北耶誕城天橋、人行道光廊。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，帶民眾進入童話馬戲世界。

此外，市民廣場周邊四條人行道也換上馬戲主題裝飾。中山路人行道以「神奇魔術帽」為主題，帽中驚喜升降營造魔幻氛圍；新府路人行道以「馬戲棚大道」重現經典帳篷造型，帶民眾走入童話般的嘉年華世界；新站路人行道則設有「歡樂小丑派對」，以小丑造型椅供遊客互動合照；縣民大道人行道的「大象轉轉球」，讓高舉鼻子的象與旋轉馬戲彩球共舞，增添活潑氣息。

新北市積極推動性別友善政策，縣民大道天橋特別設置「神奇變幻彩球」，以象徵聯合國反性別暴力運動的「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞多元包容與平等尊重的理念，讓節慶的光芒更添溫度。

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 2025新北歡樂耶誕城 2025新北耶誕城 耶誕城

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【馬爾濟斯消失了？】主人見牠鑽進枕頭套驚呆：以為在下面

推薦閱讀

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

迴轉港點用F1賽車送餐！

迴轉港點用F1賽車送餐！

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

桃園「苦茶油文化體驗節」　11/8登場

桃園「苦茶油文化體驗節」　11/8登場

特搜台中5家創意臭豆腐挑戰味蕾底線

特搜台中5家創意臭豆腐挑戰味蕾底線

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

星級飯店「萬元放大術」整理包

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

GODIVA x LABUBU新聯名！

身分證對中「4個1」現折1111元

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

熱門行程

最新新聞更多

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

迴轉港點用F1賽車送餐！

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366