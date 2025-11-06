新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

▲2025新北耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題，與「LINE FRIENDS」角色IP合作打造。（示意圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

年底最受矚目盛事「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場！今年以「馬戲嘉年華」為主題，將板橋車站周邊天橋、人行道與市民廣場打造成童趣的馬戲舞台，讓板橋化身繽紛的夢幻國度，陪伴旅客一路嗨到耶誕之後。

▲2025新北耶誕城同樣在板橋車站、市府廣場、萬坪公園、捷運府中站一帶登場。（示意圖／新北市觀旅局提供）



除了主燈秀、繽紛裝置令人期待，7條連通天橋皆已換上新裝。小遠百天橋化身「華麗空中飛人」，以金黃燈海鋪展壯闊舞台，光影化作飛人姿態於空中穿梭，展現動感與驚奇；百揚大樓天橋上則可見「極限火圈表演」，重現馬戲團熱力奔放的獅子穿越火圈的瞬間。

▲▼「極限火圈表演」重現馬戲團獅子穿越火圈瞬間；「時光膠囊」透過科技光影延伸感，引領民眾展開奇妙的穿越旅程。（圖／新北市觀旅局提供，下同）



板橋車站天橋以「狂歡馬戲彩旗」為主題，結合新北市徽色系，將傳統三角旗打造城充滿節慶感的城市裝飾；新府路天橋的「魔幻舞環」採用晶瑩琉璃光影，宛如漂浮於半空的光之環。縣民大道天橋旁則有「歡樂童心泡泡」，以七彩霓虹球懸掛交織，彷彿置身泡泡世界；新站路天橋「時光膠囊」以科技光影營造穿越感，引領旅人展開一場奇幻的光影冒險。

▲▼「歡樂童心泡泡」以七彩霓虹彩球交織懸掛，營造泡泡般的童趣場景；「魔幻舞環」以晶瑩剔透的琉璃光影在空中折射閃耀，宛如空中環幻化而成的流光大道。







最吸睛的「LINE FRIENDS星光大道」位於板橋車站B1連通道，結合LINE FRIENDS可愛角色與遊樂設施燈飾，打造療癒滿點的拍照新熱點，讓大小朋友盡情打卡。

▲「馬戲棚大道」以經典帳篷輪廓，帶民眾進入童話馬戲世界。



此外，市民廣場周邊四條人行道也換上馬戲主題裝飾。中山路人行道以「神奇魔術帽」為主題，帽中驚喜升降營造魔幻氛圍；新府路人行道以「馬戲棚大道」重現經典帳篷造型，帶民眾走入童話般的嘉年華世界；新站路人行道則設有「歡樂小丑派對」，以小丑造型椅供遊客互動合照；縣民大道人行道的「大象轉轉球」，讓高舉鼻子的象與旋轉馬戲彩球共舞，增添活潑氣息。

新北市積極推動性別友善政策，縣民大道天橋特別設置「神奇變幻彩球」，以象徵聯合國反性別暴力運動的「珊瑚橘」為主色，搭配可隨觸碰變換色彩的互動燈球，傳遞多元包容與平等尊重的理念，讓節慶的光芒更添溫度。