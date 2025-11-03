ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
麵屋一燈台南店11/5開幕！首5日享88折　掃碼再領「買1送1券」

▲麵屋一燈台南店限定口味「醬油煮干清湯拉麵」（圖／麵屋一燈提供）

▲麵屋一燈台南店限定口味「醬油煮干清湯拉麵」（圖／麵屋一燈提供）

記者黃士原／台北報導

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」今年規劃全台展店10多家，今日宣布11月5日進駐台南西門新天地，除了推出限定口味外，開幕首5日可享全單88折，現場掃碼再領「買1送1券」。

麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

11月5日開幕的台南西門店，是麵屋一燈第7家店，除了招牌拉麵，延續各店各自擁有限定口味的傳統，新推出「醬油煮干清湯拉麵」，以慢火熬煮的雞湯為底，融入日式醬油的深邃香氣，再加入產自台南的虱目魚鬆。

慶祝台南西門店開幕，品牌也推出多項活動，11月5日至11月9日內用享全單88折優惠，現場掃碼再領「買1送1券」，可於下次消費使用，每人限領1次，效期至11月30日，數量有限，領完為止。11月10日至11月30日舉辦劍玉挑戰賽，平日15:00至17:00消費用餐即可參加，3次內成功挑戰者，可享有拉麵88元優惠價（低消1碗拉麵，兒童拉麵不在此限）。

11月10日至11月30日，消費台南西門店限定口味「醬油煮干清湯拉麵」，即可獲得「拉麵第2碗半價券」1張，每人限領一次，可於隔日使用，效期30天。

▲原燒竹北光明店改裝重新開幕。（圖／資料照／記者黃士原攝）

另外，竹北鄉親又有餐飲新選擇，「原燒日式燒肉」原店址改裝，同時增設自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。歡慶重新開幕，11月6日前身分證開頭為J或O，或出示新竹縣市工作名片，消費多人套餐即享85折優惠，11月7日至11月30日，憑上述條件消費1客多人套餐招待海味拼盤。

▲原燒竹北光明店改裝後新增自助吧。（圖／記者黃士原攝）

原燒竹北光明店改裝後，有別於一般門店，菜單全面升級，雙人套餐最低1498元，同時設有自助吧，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應。王品也提到，本季自助吧新推出日式和牛咖哩、和風鮭魚湯泡飯。

金音獎／LÜCY扯壞衣服慌喊「露點了」　匆忙上台…HUSH幽默救援

