ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄港灣變身聖誕樂園！看17公尺海景聖誕樹　吃得到Lisa最愛美食

▲高雄流行音樂中心限時3天點亮紅藍白三色燈。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄流行音樂中心推出聖誕趴和下酒祭活動。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄流行音樂中心慶祝四周年，推出壓軸活動「2025 下酒祭」和「2025 高流聖誕趴」，結合原汁原味的韓國風情與歐洲聖誕市集的浪漫氛圍，不僅有巨型海景聖誕樹，還能品嚐近期因 BLACKPINK LISA 認證爆紅的話題美食「炸記」，從12月起一路狂歡到明年，邀請民眾免費參加。

從12月5日起至明年1月4日，由高雄流行音樂中心首次舉辦的「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」在珊瑚礁群、鯨魚堤岸登場，有高達17公尺的巨型聖誕樹與海景相映成趣，連續31天點亮港灣夜色，活動期間還將舉辦聖誕舞台、街頭舞台演出，邀請人氣歌手接力開唱。

▲▼高流下酒祭與聖誕趴。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲聖誕趴也有市集可以逛，上圖僅為示意圖。

聖誕趴當然不能少了聖誕市集！「港灣聖誕市集」將於12月20、21日及24日至28日登場，集結各式歐洲經典美食與甜點，從德式香腸、傳統西班牙吉拿棒、焦糖蘋果到薑餅與熱可可，現場還能品嚐熱紅酒、歐洲啤酒與無酒精飲品，並可購買手工熱紅酒香料包帶回家DIY。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼高流下酒祭與聖誕趴。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲今年下酒祭再次與韓國觀光公社合作。

此外，今年高雄流行音樂中心的「2025 下酒祭」再次攜手韓國觀光公社，於12月13、14日下午3點至晚上10點，在高流戶外海風廣場登場。活動匯集台韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番開唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出。

▲▼高雄炸記。（圖／翻攝自LISA IG）

▲高雄「炸記」也將出攤下酒祭。（圖／翻攝自LISA IG）

現場特別重現韓劇經典布帳馬車場景，並與多個韓國旅遊單位合作，打造多元韓國美食體驗，將原汁原味的韓風搬進高雄。活動以下酒菜為主題，匯聚兩國南部代表性美食，如江原道料理團隊帶來多款水產料理、喝得到馬格利酒；台灣則邀請因BLACKPINK成員LISA在個人IG分享而爆紅的高雄「炸記」出攤，讓粉絲也能品嚐這款話題美食。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄流行音樂中心

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【沒摸就撒嬌！】阿嬤的撒嬌貓咪黏到不行❤

推薦閱讀

雙11必搶樂天旅遊5折快閃

雙11必搶樂天旅遊5折快閃

高雄港灣看17公尺海景聖誕樹

高雄港灣看17公尺海景聖誕樹

饗食天堂林口三井店今開幕

饗食天堂林口三井店今開幕

搭越南版「水上咖啡杯」穿梭椰林河道

搭越南版「水上咖啡杯」穿梭椰林河道

麵屋一燈台南店11/5開幕

麵屋一燈台南店11/5開幕

迷客夏桂香系列飲品新上市

迷客夏桂香系列飲品新上市

豚骨香瀰漫整條街巷！福岡泡系拉麵元祖

豚骨香瀰漫整條街巷！福岡泡系拉麵元祖

6旅遊業者「普發萬元優惠」

6旅遊業者「普發萬元優惠」

超商連6天買2送2　普發萬元再加碼

超商連6天買2送2　普發萬元再加碼

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

11月餐飲優惠！吃到飽111元

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

日月潭花火音樂嘉年華次場3.5萬人沸騰

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

「炒湘湘」插旗宏匯廣場

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

台灣出發兩大郵輪　魅力一次看

山口縣角島大橋、元乃隅神社二大絕景一次收

桃園舊百吉隧道　結合生態保育即起開放

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

最新新聞更多

雙11必搶樂天旅遊5折快閃

高雄港灣看17公尺海景聖誕樹

饗食天堂林口三井店今開幕

搭越南版「水上咖啡杯」穿梭椰林河道

麵屋一燈台南店11/5開幕

迷客夏桂香系列飲品新上市

豚骨香瀰漫整條街巷！福岡泡系拉麵元祖

6旅遊業者「普發萬元優惠」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366