高雄港灣變身聖誕樂園！看17公尺海景聖誕樹　吃得到Lisa最愛美食

▲高雄流行音樂中心推出聖誕趴和下酒祭活動。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄流行音樂中心慶祝四周年，推出壓軸活動「2025 下酒祭」和「2025 高流聖誕趴」，結合原汁原味的韓國風情與歐洲聖誕市集的浪漫氛圍，不僅有巨型海景聖誕樹，還能品嚐近期因 BLACKPINK LISA 認證爆紅的話題美食「炸記」，從12月起一路狂歡到明年，邀請民眾免費參加。

從12月5日起至明年1月4日，由高雄流行音樂中心首次舉辦的「2025 高流聖誕趴 KMC XMAS」在珊瑚礁群、鯨魚堤岸登場，有高達17公尺的巨型聖誕樹與海景相映成趣，連續31天點亮港灣夜色，活動期間還將舉辦聖誕舞台、街頭舞台演出，邀請人氣歌手接力開唱。

▲聖誕趴也有市集可以逛，上圖僅為示意圖。

聖誕趴當然不能少了聖誕市集！「港灣聖誕市集」將於12月20、21日及24日至28日登場，集結各式歐洲經典美食與甜點，從德式香腸、傳統西班牙吉拿棒、焦糖蘋果到薑餅與熱可可，現場還能品嚐熱紅酒、歐洲啤酒與無酒精飲品，並可購買手工熱紅酒香料包帶回家DIY。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲今年下酒祭再次與韓國觀光公社合作。

此外，今年高雄流行音樂中心的「2025 下酒祭」再次攜手韓國觀光公社，於12月13、14日下午3點至晚上10點，在高流戶外海風廣場登場。活動匯集台韓兩地超過50個美食品牌與10組人氣歌手、樂團輪番開唱，更有K-POP隨機舞蹈挑戰、DJ派對演出。

▲高雄「炸記」也將出攤下酒祭。（圖／翻攝自LISA IG）

現場特別重現韓劇經典布帳馬車場景，並與多個韓國旅遊單位合作，打造多元韓國美食體驗，將原汁原味的韓風搬進高雄。活動以下酒菜為主題，匯聚兩國南部代表性美食，如江原道料理團隊帶來多款水產料理、喝得到馬格利酒；台灣則邀請因BLACKPINK成員LISA在個人IG分享而爆紅的高雄「炸記」出攤，讓粉絲也能品嚐這款話題美食。

