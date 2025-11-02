ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
PAUL「草莓千層派買1送1」來了　11/9起全門市限時3天開賣

▲▼PAUL Taiwan「草莓千層派」。（圖／PAUL Taiwan提供）

▲PAUL Taiwan草莓千層派買1送1回歸。（圖／PAUL Taiwan提供）

記者蕭筠／台北報導

法國百年烘焙名店「PAUL Taiwan」每年限定「草莓千層派買1送1」回來了，11月9日起限時3天於全門市開賣，各店每日數量有限、售完為止。

PAUL將於11月9日至11日限時3天祭出「草莓千層派買1送1」，全門市皆有販售。草莓千層派於每日上午11時出爐，其他出爐時段依各店公告為準，各門市數量有限、售完為止。

草莓千層派為PAUL的人氣甜點，選用法國直送、層層酥香的金黃派皮包裹滑順細緻的卡士達及新鮮草莓。

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲▼beard papa's11月推出全新期間限定「栗子泡芙」，人氣「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa's提供，下同）

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

日系泡芙專賣店「beard papa's」11月則攜手日本茨城縣笠間市推出全新期間限定「栗子泡芙」，以日本直送的栗子，搗碎後加入鮮奶油、卡士達醬，製成絲絨栗子內餡，能吃到些微栗子顆粒，每顆售價95元起，部分門市未販售；每年熱銷冠軍口味「草莓泡芙」同步回歸，售價85元起，全門市皆有販售。

超人氣派皮「杏仁棒棒」也回來了，把經典泡芙變成長條派皮，外殼再撒上滿滿杏仁角，再搭配栗子、草莓餡，售價90元起，指定門市販售。

即日起至11月9日凡於指定門市購買「栗子饗芙組合（日式栗子泡芙2顆+日式香草泡芙3顆）」再送刮刮卡1張，最大獎「松山羽田來回雙人機票」，再送笠間市旅遊體驗套組；購買任一口味栗子口味泡芙還可獲得「笠間市文件夾」1個，數量有限、送完為止。

▲▼beard papa’s11月推出期間限定「栗子泡芙」，還有「草莓泡芙」回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲杏仁棒棒派皮也同步回歸。

