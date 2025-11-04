ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲Fred（中）出發前往福岡，笑稱「完全靠天使樂天旅遊App撐住」，展開一場突如其來的臨時任務之旅。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

人氣YouTuber廚佛Fred，近日挑戰一場突如其來的福岡行臨時任務，從東京出發、交通住宿全靠自己規劃，讓他這個旅遊計畫小白笑說，這次完全靠天使「樂天旅遊APP」撐住！最後不僅成功完成任務，還用最划算的價格住進夢幻溫泉旅館與福岡市區飯店，體驗日本第一訂房平台的超強實力與優惠組合。

樂天旅遊（Rakuten Travel）隸屬日本樂天集團，長年穩居日本最大訂房平台寶座，收錄超過數萬間日本飯店，以高信賴度與直覺化操作深受旅客喜愛。平台支援繁體中文介面，從搜尋、比較到訂房流程都非常順暢，即使是第一次自由行也能輕鬆上手。Fred在影片中邊滑手機邊笑說：「樂天旅遊APP真的很好用」，因為一打開就能看到有哪些附餐、哪些有溫泉等，「方便、快速，一次解決」方案超清楚！

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

此外，樂天旅遊還設有「日本在地旅遊指南」，由當地專業夥伴撰寫旅遊提案與路線建議，內容包含熱門景點、季節活動與文化體驗，讓使用者不必查資料也能輕鬆完成整趟行程規畫。Fred後來就決定搭新幹線從東京前往福岡，一路上雖然緊張怕在東京車站裡迷路，但最後靠著自誇是「人體GPS」的蛇丸成功搭上，還在新幹線上享用了超多款美味的火車便當，讓Fred大讚是搭新幹線必做的行程。

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

Fred此行透過樂天旅遊APP訂下兩間風格迥異的旅宿，第一站選擇擁有百年歷史的「二日市溫泉大丸別莊」，這座以天然湯泉聞名的旅館在奈良時代就已存在，泉質細滑，能讓肌膚柔嫩光滑。他興奮表示使用樂天旅遊APP「有很多配套方案」，他選定一泊二食方案，晚餐可以大啖懷石料理，又能享受泡湯之樂，完全是夢幻行程，最重要的是「CP值超高！」

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

抵達「二日市溫泉大丸別莊」後，Fred與夥伴們立刻被旅館濃厚的和風氣息吸引。推開拉門，映入眼簾的是典雅的榻榻米客房，木質地板散發淡淡香氣，窗外綠意相映；房內擺設簡約卻不失細膩，讓人一踏進房就立刻進入放鬆模式。入夜後，旅館準備的懷石料理更是令眾人驚艷。從前菜到甜點都以時令食材精緻呈現，色香味層層堆疊，連Fred都忍不住稱讚：「這是文化跟歷史的饗宴！」

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

翌日清晨，Fred一行人參觀旅館庭院，石板小徑四周植栽經過巧妙修剪，百年老樹與矮灌木、竹籬錯落成景，讓人宛如置身於一幅會呼吸的日本畫中，晨霧結成露珠停留在樹梢間，空氣中飄著清新氣息。庭院一方靜謐的池塘，水面清澈如鏡，其中錦鯉悠然游動，金黃、白色身影在波光中閃爍，彷彿替寧靜的早晨添上柔和的節奏，旅客未來有機會入住天皇曾住過的房間，美景如詩如畫，讓Fred超級開心表示，「我用樂天旅遊APP找到這間飯店，充滿無限驚喜，我對它相當滿意！」

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

參觀後，眾人換上浴衣前往大浴場，泡入源泉流動的天然溫泉中，只覺得所有旅程中的疲憊都被溫熱泉水融化，身心完全鬆開，又充滿飽可以再繼續玩了！

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

接著他們入住位於福岡熱鬧市區的「藥院新蓋亞飯店」，雖然就在市中心，但仍然有溫泉可以泡湯，同樣也是使用樂天旅遊APP訂得到，讓Fred超得意「我什麼都辦得到！」；稍作休整後一行人就開始探索旅店周邊的著名景點「屋台」，展開美食巡禮。不論是明太子肉卷、烤串、天婦羅還是煮得超級入味的關東煮，通通都收服一行人的胃跟心，Fred提醒，「只要用樂天旅遊APP，就能看到在地達人推薦的資訊，照著無腦玩就對了！」

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

吃飽喝足回到藥院新蓋亞飯店，三個人又準備去泡湯，舒緩玩樂了一整天的疲累，Fred笑說自己是旅遊小白，但臨時起意的福岡之旅還是讓大家玩得盡興又滿意，都是因為有了天使「樂天旅遊APP」的幫忙，「介面簡單、飯店眾多，還有多種方案選擇，並搭配優惠券一起折價」有夠方便又划算！

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

不過使用樂天旅遊APP好康可不只這些，除了原本的訂房專屬折扣外，現在還能在即日起至11月12日期間領取「5折快閃優惠券」，並於11月11日當天再享加碼11%折扣；同時訂房後還能累積1%樂天點數，下次旅遊或使用樂天其他服務皆可折抵。若再搭配信用卡回饋，優惠券折價、點數回饋等四重優惠疊加，讓Fred笑著感嘆：「最終結帳金額往往比比價網站還甜」。

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

他進一步分享使用心得，四重優惠疊起來真的有感，尤其是點數回饋可以在下次旅行直接折抵，等於不知不覺又幫自己省下一趟交通費。此外，新註冊會員還可享95折優惠，老會員也能透過回饋點數滾動使用，讓旅遊預算更加彈性。隨著冬季旅遊旺季到來，樂天旅遊也針對滑雪族群推出滑雪活動優惠，即日起至2026年2月27日，滑雪住宿額外9折！包含長野、新潟、北海道、群馬等皆享有額外優惠。

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

▲▼樂天旅遊,APP,Fred,福岡,蛇丸,旅行,訂房,優惠。（圖／翻攝自影片）

不論是想泡湯放鬆、體驗滑雪樂趣，或像Fred一樣邊吃屋台邊感受福岡夜色，樂天旅遊APP都能一次搞定所有住宿玩樂需求，還不趕緊去下載樂天旅遊APP搶優惠！

樂天官網
手刀搶雙11優惠
滑雪行程、住宿優惠
新註冊會員領取優惠

關鍵字： 樂天旅遊 APP Fred 福岡 蛇丸 旅行 訂房 優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

推薦閱讀

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

北市飯店「普發萬元住房專案」

北市飯店「普發萬元住房專案」

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

PAUL「草莓千層派買1送1」只有3天

11月餐飲優惠！吃到飽111元

饗食天堂林口三井店今開幕

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

3家手搖飲最新聯名活動一次看　超Q「餃貓吸管套」只送不賣

6旅遊業者「普發萬元優惠」

90多歲嬤親手料理！隱身新店秀朗橋旁

身分證對中「4個1」現折1111元

花蓮蝴蝶谷新飯店搶先看

熱門行程

最新新聞更多

1至9月旅館平均房價2954元　新竹、高雄住房率成長最多

港灣邊享用「龜山島海景」下午茶！

COMEBUY創始永吉店升級優惠一次看

澎湖天堂路最新「天使之翼」年底完工

Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

超商多款咖啡買1送1　超市寄杯買50送50

戚風蛋糕變身漢堡！奶油抹茶層層堆疊

全家普發萬元加碼！好神卡送購物金

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366