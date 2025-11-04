Fred福岡突發任務玩超嗨全靠「樂天旅遊APP」！樂天旅遊雙11祭5折優惠太划算　訂房比比價網更甜

▲Fred（中）出發前往福岡，笑稱「完全靠天使樂天旅遊App撐住」，展開一場突如其來的臨時任務之旅。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

人氣YouTuber廚佛Fred，近日挑戰一場突如其來的福岡行臨時任務，從東京出發、交通住宿全靠自己規劃，讓他這個旅遊計畫小白笑說，這次完全靠天使「樂天旅遊APP」撐住！最後不僅成功完成任務，還用最划算的價格住進夢幻溫泉旅館與福岡市區飯店，體驗日本第一訂房平台的超強實力與優惠組合。

樂天旅遊（Rakuten Travel）隸屬日本樂天集團，長年穩居日本最大訂房平台寶座，收錄超過數萬間日本飯店，以高信賴度與直覺化操作深受旅客喜愛。平台支援繁體中文介面，從搜尋、比較到訂房流程都非常順暢，即使是第一次自由行也能輕鬆上手。Fred在影片中邊滑手機邊笑說：「樂天旅遊APP真的很好用」，因為一打開就能看到有哪些附餐、哪些有溫泉等，「方便、快速，一次解決」方案超清楚！

此外，樂天旅遊還設有「日本在地旅遊指南」，由當地專業夥伴撰寫旅遊提案與路線建議，內容包含熱門景點、季節活動與文化體驗，讓使用者不必查資料也能輕鬆完成整趟行程規畫。Fred後來就決定搭新幹線從東京前往福岡，一路上雖然緊張怕在東京車站裡迷路，但最後靠著自誇是「人體GPS」的蛇丸成功搭上，還在新幹線上享用了超多款美味的火車便當，讓Fred大讚是搭新幹線必做的行程。

Fred此行透過樂天旅遊APP訂下兩間風格迥異的旅宿，第一站選擇擁有百年歷史的「二日市溫泉大丸別莊」，這座以天然湯泉聞名的旅館在奈良時代就已存在，泉質細滑，能讓肌膚柔嫩光滑。他興奮表示使用樂天旅遊APP「有很多配套方案」，他選定一泊二食方案，晚餐可以大啖懷石料理，又能享受泡湯之樂，完全是夢幻行程，最重要的是「CP值超高！」

抵達「二日市溫泉大丸別莊」後，Fred與夥伴們立刻被旅館濃厚的和風氣息吸引。推開拉門，映入眼簾的是典雅的榻榻米客房，木質地板散發淡淡香氣，窗外綠意相映；房內擺設簡約卻不失細膩，讓人一踏進房就立刻進入放鬆模式。入夜後，旅館準備的懷石料理更是令眾人驚艷。從前菜到甜點都以時令食材精緻呈現，色香味層層堆疊，連Fred都忍不住稱讚：「這是文化跟歷史的饗宴！」

翌日清晨，Fred一行人參觀旅館庭院，石板小徑四周植栽經過巧妙修剪，百年老樹與矮灌木、竹籬錯落成景，讓人宛如置身於一幅會呼吸的日本畫中，晨霧結成露珠停留在樹梢間，空氣中飄著清新氣息。庭院一方靜謐的池塘，水面清澈如鏡，其中錦鯉悠然游動，金黃、白色身影在波光中閃爍，彷彿替寧靜的早晨添上柔和的節奏，旅客未來有機會入住天皇曾住過的房間，美景如詩如畫，讓Fred超級開心表示，「我用樂天旅遊APP找到這間飯店，充滿無限驚喜，我對它相當滿意！」

參觀後，眾人換上浴衣前往大浴場，泡入源泉流動的天然溫泉中，只覺得所有旅程中的疲憊都被溫熱泉水融化，身心完全鬆開，又充滿飽可以再繼續玩了！

接著他們入住位於福岡熱鬧市區的「藥院新蓋亞飯店」，雖然就在市中心，但仍然有溫泉可以泡湯，同樣也是使用樂天旅遊APP訂得到，讓Fred超得意「我什麼都辦得到！」；稍作休整後一行人就開始探索旅店周邊的著名景點「屋台」，展開美食巡禮。不論是明太子肉卷、烤串、天婦羅還是煮得超級入味的關東煮，通通都收服一行人的胃跟心，Fred提醒，「只要用樂天旅遊APP，就能看到在地達人推薦的資訊，照著無腦玩就對了！」

吃飽喝足回到藥院新蓋亞飯店，三個人又準備去泡湯，舒緩玩樂了一整天的疲累，Fred笑說自己是旅遊小白，但臨時起意的福岡之旅還是讓大家玩得盡興又滿意，都是因為有了天使「樂天旅遊APP」的幫忙，「介面簡單、飯店眾多，還有多種方案選擇，並搭配優惠券一起折價」有夠方便又划算！

不過使用樂天旅遊APP好康可不只這些，除了原本的訂房專屬折扣外，現在還能在即日起至11月12日期間領取「5折快閃優惠券」，並於11月11日當天再享加碼11%折扣；同時訂房後還能累積1%樂天點數，下次旅遊或使用樂天其他服務皆可折抵。若再搭配信用卡回饋，優惠券折價、點數回饋等四重優惠疊加，讓Fred笑著感嘆：「最終結帳金額往往比比價網站還甜」。

他進一步分享使用心得，四重優惠疊起來真的有感，尤其是點數回饋可以在下次旅行直接折抵，等於不知不覺又幫自己省下一趟交通費。此外，新註冊會員還可享95折優惠，老會員也能透過回饋點數滾動使用，讓旅遊預算更加彈性。隨著冬季旅遊旺季到來，樂天旅遊也針對滑雪族群推出滑雪活動優惠，即日起至2026年2月27日，滑雪住宿額外9折！包含長野、新潟、北海道、群馬等皆享有額外優惠。

不論是想泡湯放鬆、體驗滑雪樂趣，或像Fred一樣邊吃屋台邊感受福岡夜色，樂天旅遊APP都能一次搞定所有住宿玩樂需求，還不趕緊去下載樂天旅遊APP搶優惠！

