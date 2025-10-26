桃園3處萬聖節景點！名鬼博物館展到10/31　藝文廣場走奈何橋

▲「2025桃園萬聖城」即日起至11月2日登場，《蛛影幻境》光影秀每半小時演出一次。（圖／桃園市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

10月31日萬聖節，全台各地皆有系列活動，以下精選「桃園3處萬聖節景點」。其中，桃園萬聖城有「孟婆奈何橋」等12大主題裝置，台茂購物中心打造限定主題展《名鬼博物館》，今天還有市集可逛；大溪笠復威斯汀更推出「萬聖寶藏島」活動。

▲▼遊客將依序穿越「孟婆奈何橋」、「詭異盤絲洞」等路徑，沉浸在魔幻氛圍中。（圖／桃園市觀旅局提供）



2025桃園萬聖城

「2025桃園萬聖城」即日起至11月2日在桃園藝文廣場和藝文綠園道開跑，本次以13公尺高的「魔幻蜘蛛王」，並有12座主題裝置，遊客將依序穿越「孟婆奈何橋」、「詭異盤絲洞」等魔徑，探索「鬼吹燈迷宮」、「盤絲光纖樹」等魔域，還會遇見魅影眼球人、鬼面南瓜人、殭屍木乃伊等搞怪角色，可以沉浸在魔幻氛圍中。

展期9天都有《蛛影幻境》光影秀，每半小時演出一次；《魔蛛古堡守衛隊》夜光踩街定目劇將於今（26日）至11月2日晚間18:35登場，讓民眾盡情巡遊。

▲▼台茂購物中心限定主題展《名鬼博物館》展至月底，南門及風儲室玻璃屋改造成歐式廢棄古堡。（圖／業者提供）



台茂購物中心

萬聖節即將到來，台茂打造限定主題展《名鬼博物館》，南門及風儲室玻璃屋特別改造成歐式廢棄古堡，巨大的石像鬼矗立門上守護，推開彩繪玻璃大門，便能走入只在萬聖節現身的神祕打卡空間，即日起展至10月31日止。

館內典藏10位被封印收藏的「名鬼肖像」，伴隨詭譎聲響與微光燈影，展開一場驚悚的感官旅程。另外，現場設置兩大互動體驗，包含禁忌之聲互動牆，凡按下牆面按鈕，隨機傳出魔鬼低喃、淒厲哭聲或詭異笑聲，彷彿畫作中的名鬼正從封印中甦醒。另一個2公尺高的名鬼畫框也很值得留下具戲劇張力的畫面。

▲台茂戶外公園集結人氣美食、療癒甜點、親子遊樂與文創攤位，從下午3:30至晚間7:30都能逛。（圖／業者提供）

同時，「萬聖市集」今天還有一天，戶外公園集結人氣美食、療癒甜點、親子遊樂與文創攤位，從下午3:30至晚間7:30都能逛。

▲▼桃園大溪笠復威斯汀度假酒店今年以「威斯汀萬聖寶藏島」為主題，即日起至11月16日登場。（圖／業者提供）





桃園大溪笠復威斯汀度假酒店

大溪笠復威斯汀度假酒店今年再度響應萬聖節，推出「威斯汀萬聖寶藏島」主題活動，即日起至11月16日，館內多處打造沉浸式海盜秘境場景，包括海盜帆船、暗黑寶藏禁區、幽冥墓園、骷髏船長禁忌寶庫等，讓旅客盡情打卡。飯店亦規劃房客限定的萬聖節餐飲與親子活動，營造驚悚又奇趣的度假體驗。