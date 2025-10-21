ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「AI規劃行程」增190%！明年旅遊趨勢公布　跨國路跑成長5倍

▲▼旅行,風景。（圖／免費圖庫PEXELS）

▲旅遊電商公布全球消費者報告《Why Travel？》分享未來旅遊趨勢。（圖／免費圖庫PEXELS）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Trip.com近日與Google共同發佈全球消費者報告《Why Travel？》，分析出5大關鍵主題將成為全球旅遊新趨勢，同時預測，2026年以後全球旅遊將以「體驗」為核心發展，平台也表示，未來的旅遊不再只是打卡，而是更強調「意義」探索，不只是前往目的地，而是「為什麼出發」。

根據最新的全球消費者報告《Why Travel？》指出，塑造未來旅行的5大關鍵字分別為「自我表達」、「意義實踐」、「療癒」、「主題社群」與「科技」。

▲旅遊，旅行，工作，筆電，網路。（圖／免費圖庫pixabay）

▲許多人會在社群分享自己的旅遊方式，吸引觀眾前往。（圖／免費圖庫pixabay）

在社交媒體帶動下，許多人會在社群透過直播、拍短影音、分享即時照片方式，分享自己的旅行經驗，吸引更多旅人造訪該目的地，根據該調查，泰國、印尼及印度等地超過75%的旅客會觀看旅遊相關直播。

▲▼日本金澤東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本金澤成為文化深度旅遊新星，年成長達50%。上圖為金澤代表景點東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，旅客越來越渴望在旅程中安排深度探索的文化體驗。根據Google搜尋指出，「日本茶道」的關鍵字年增53%，而Trip.com數據則指出，今年1至9月期間相較去年同期，前往以文化體驗著稱的目的地整體呈現成長趨勢，以台灣旅客最喜愛的國家日本為例，京都與金澤吸引追求「有意義旅程」的旅人造訪，其中又以金澤成為文化深度旅遊新星，年成長達50%。

▲▼瑞士Männlichen曼利申滑雪，瑞士梅利菲滑雪，雙板滑雪Ski，滑雪客，滑雪旅遊，滑雪裝備。（圖／記者蔡玟君攝）

▲滑雪搜尋量年年增加。（圖／記者蔡玟君攝）

以身心健康為主的療癒旅行也慢慢成為顯學，根據統計數據指出，「高爾夫球及水療度假村」的搜尋量年增加300%，而「滑雪+SPA」的搜尋量亦增長250%。其中，以印尼峇里島為例，該地結合自然火山景觀與放鬆氛圍，亦成為台灣旅客心目中兼具戶外體驗與身心靈療癒的熱門選擇，預訂量成長21%。

主題旅遊也是現在旅遊趨勢之一，其中又以演唱會、體育賽事成為主要的驅動因素。3分之2的旅客願意為了演唱會出國，而跨國參加路跑、自行車賽與Hyrox健身競賽等以耐力競賽為主的旅遊亦成長高達5倍，顯見大型賽事、演唱會經濟未來成長潛力備受看好。

隨著AI興起，也改變旅人規劃行程的方式，透過AI「協助規劃行程」的搜索量年增190%；在台灣，高比例的旅客都注意到搜尋結果中的AI摘要，並認為提供的資料合乎所想且有價值。

關鍵字： AI Trip.com Google 旅遊趨勢 國外特色系列 亞洲旅遊 歐洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【走不了一點】文化大學陣風飆11級！學生暴雨中爬行超狼狽

推薦閱讀

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

曼谷安納塔拉12月重新開幕

曼谷安納塔拉12月重新開幕

必勝客5限定優惠開跑

必勝客5限定優惠開跑

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

手搖飲買1送1優惠

60年乾麵老店隱身基隆巷仔內

新葡苑天母店港點吃到飽11/3回歸

埔里隱藏版住宿＆美食盤點！

王品「和牛涮」10/27插旗新竹

「薰衣草森林Select北門驛」今開幕

板橋4菜便當夾好夾滿只賣60元

宜蘭玻璃屋咖啡坐擁湖景第一排！

「牛舌の檸檬」訂位、菜單價格一次看

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

連假到花蓮海洋公園享1票玩2天

10盎司肋眼牛排999元開吃

CoCo限時1天百香雙響炮第2杯10元

台北慕軒飯店加入萬豪集團

日本成吉思汗大黑屋菜單一次看

澳門必看大秀《水舞間》幕後直擊

埔里夢幻藍色城堡藏法式甜點民宿！

萬泰物流攜星星社福基金會　「輕軌公益行」鮮黃車廂溫暖高雄港灣

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366