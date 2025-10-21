「AI規劃行程」增190%！明年旅遊趨勢公布　跨國路跑成長5倍

▲旅遊電商公布全球消費者報告《Why Travel？》分享未來旅遊趨勢。（圖／免費圖庫PEXELS）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Trip.com近日與Google共同發佈全球消費者報告《Why Travel？》，分析出5大關鍵主題將成為全球旅遊新趨勢，同時預測，2026年以後全球旅遊將以「體驗」為核心發展，平台也表示，未來的旅遊不再只是打卡，而是更強調「意義」探索，不只是前往目的地，而是「為什麼出發」。

根據最新的全球消費者報告《Why Travel？》指出，塑造未來旅行的5大關鍵字分別為「自我表達」、「意義實踐」、「療癒」、「主題社群」與「科技」。

▲許多人會在社群分享自己的旅遊方式，吸引觀眾前往。（圖／免費圖庫pixabay）

在社交媒體帶動下，許多人會在社群透過直播、拍短影音、分享即時照片方式，分享自己的旅行經驗，吸引更多旅人造訪該目的地，根據該調查，泰國、印尼及印度等地超過75%的旅客會觀看旅遊相關直播。

▲日本金澤成為文化深度旅遊新星，年成長達50%。上圖為金澤代表景點東茶屋街。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，旅客越來越渴望在旅程中安排深度探索的文化體驗。根據Google搜尋指出，「日本茶道」的關鍵字年增53%，而Trip.com數據則指出，今年1至9月期間相較去年同期，前往以文化體驗著稱的目的地整體呈現成長趨勢，以台灣旅客最喜愛的國家日本為例，京都與金澤吸引追求「有意義旅程」的旅人造訪，其中又以金澤成為文化深度旅遊新星，年成長達50%。

▲滑雪搜尋量年年增加。（圖／記者蔡玟君攝）

以身心健康為主的療癒旅行也慢慢成為顯學，根據統計數據指出，「高爾夫球及水療度假村」的搜尋量年增加300%，而「滑雪+SPA」的搜尋量亦增長250%。其中，以印尼峇里島為例，該地結合自然火山景觀與放鬆氛圍，亦成為台灣旅客心目中兼具戶外體驗與身心靈療癒的熱門選擇，預訂量成長21%。

主題旅遊也是現在旅遊趨勢之一，其中又以演唱會、體育賽事成為主要的驅動因素。3分之2的旅客願意為了演唱會出國，而跨國參加路跑、自行車賽與Hyrox健身競賽等以耐力競賽為主的旅遊亦成長高達5倍，顯見大型賽事、演唱會經濟未來成長潛力備受看好。

隨著AI興起，也改變旅人規劃行程的方式，透過AI「協助規劃行程」的搜索量年增190%；在台灣，高比例的旅客都注意到搜尋結果中的AI摘要，並認為提供的資料合乎所想且有價值。