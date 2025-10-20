最低19折！北市3家「5星飯店旅展優惠」　君悅免費升等101景觀房

▲3大五星飯店同步推出旅展限定折扣，台北遠東香格里拉豪華客房雙人含早餐每晚5,199元起。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

ITF台北國際旅展住房戰正式開打！3大五星飯店同步推出旅展限定折扣，台北遠東香格里拉豪華客房雙人含早餐每晚5,199元起、高雄圓山首推樂齡專屬25折入住市景房、台北君悅豪華客房平日券5,888元，11月2日為期8天入住，還能免費升等101景觀房。

▲「豪華客房雙人平日住宿含兩客早餐」下殺19折，5,199元即可入住。（圖／業者提供）

台北遠東香格里拉

主打高樓景觀房型，ITF實體旅展推出四款住宿券，豪華客房雙人含早餐5,199元（原價26,576元）、尊榮客房5,599元即可入住，下殺19折。想升級餐飲體驗可選8,700元一泊二食方案，含自助午餐或晚餐兩客（約27折）。

▲「雅仕套房一晚住宿套組」坐擁城市環景視野，還包含完整的豪華閣尊榮禮遇。（圖／業者提供）

健身俱樂部亦推出平日設施體驗五張4,000元與按摩券三張6,600元，適合想順便享受SPA的旅客。

▲台北圓山推出平日住宿券4,999元，一張即可入住高級客房，約36折。（圖／業者提供）



圓山大飯店

台北、高雄圓山大飯店以「五感體驗‧慢旅共遊」為主題，聯手推出15款餐券、4款住宿券25折起。台北圓山推出平日住宿券4,999元，約36折，持1張即可入住高級客房，還可以999元升級享用雙人精緻早餐，3張升級環景套房含早餐、國宴餐與迎賓酒。

▲高雄圓山大飯店市景雙人客房。（圖／業者提供）



高雄圓山首次於線上旅展推出主打「銀髮專屬」的「平日花漾住宿券」，祭出25折優惠，開放年滿60歲以上的旅客憑券即可享平日入住市景雙人客房一晚，並附贈兩客早餐。另續推「平日市景客房住宿券」，每張3,590元住房含早餐、旗袍體驗；另有4,890元一泊二食方案。

▲君悅客房平日住宿券每張5,888元起，11月限日入住升等101景觀房。（圖／業者提供）



台北君悅酒店

台北君悅線上旅展推出豪華客房平日券5,888元、一泊一食含凱菲屋雙人自助早餐6,888元，假日加價1,200元即可入住，2位12歲以下孩童不佔床免費，使用期限至2026年3月1日。11月2日至9日入住再享免費升等101景觀房。

11月7日至10日於旅展現場還有滿額送餐券與排隊禮，還有抽住宿券等好禮，囊括巧克力禮盒、茶苑雙人餐券、Oasis SPA券、平日豪華客房住宿券等。