名廚江振誠×ORIGO三城巡迴餐會　首站明天登場「菜單一次看」

▲「Neo-Locale 不一樣的在地－三城三味」巡迴餐會首場在宜蘭archi藝廚。（圖／記者黃士原攝）

延續「Neo-Locale」理念，名廚江振誠邀請日本金澤ORIGO主廚來台進行巡迴餐會，在宜蘭、台中及高雄3座城市帶來不同視角的「在地飲食」。首站明天起至10月24日於宜蘭凱渡廣場酒店「archi藝廚」登場，餐會午餐售價2580+10%，晚餐3580+10%。

ORIGO是位於日本金澤的一家小餐廳，江振誠在一次旅遊中偶然發現它，主廚Matteo同時擁有攝影家、平面設計及廚師3種身分，雖然他是義大利人，但餐廳不會吃到傳統的義大利麵、披薩，而是以當地的食材（野菇、野味）、味道，加入自己想法，詮釋屬於他的「在地飲食」。

▲江振誠（右一）邀請金澤「ORIGO」主廚Matteo（右二）來台舉辦「Neo-Locale 不一樣的在地－三城三味」巡迴餐會。（圖／記者黃士原攝）

這次江振誠邀請金澤「ORIGO」主廚Matteo來台舉辦「Neo-Locale 不一樣的在地－三城三味」巡迴餐會，首站是宜蘭凱渡廣場酒店「archi藝廚」，時間為明天起至10月24日，除了帶來多道招牌菜，更特別以台灣特有食材入菜，像是加進馬告的味噌蟹肉米餅、以台灣蓮霧為的水果大福等。

▲宜蘭一串心。（圖／記者黃士原攝）

▲馬告味噌蟹肉米餅。（圖／記者黃士原攝）

開胃小點「宜蘭一串心」是江振誠宜蘭夜市記憶，以創意手法詮釋這道街邊小吃，將春捲皮包裹紅糟肉、豬頭皮、鳥蛋與香腸，炸至外皮金黃酥脆，在地的滋味被重新排列組合；「馬告味噌蟹肉米餅」則是取用三點蟹及沙公蟹肉，加入味噌調和出濃郁的蟹味噌，再把原本用的柚子換成馬告，讓整體更清爽。

▲大海入港石花藻愛玉。（圖／記者黃士原攝）

▲脆煎三星蔥包堅果醬。（圖／記者黃士原攝）

「大海入港石花藻愛玉」選用頭城海岸日曬的石花藻做成果凍，石花藻本身帶有淡淡的海香，裡面放上大溪虎蝦、青甘與鮑魚，最後淋上小黃瓜汁與檸檬油醋調製冷湯；「脆煎三星蔥包堅果醬」是archi藝廚的招牌麵包，將宜蘭三星蔥切碎揉入麵團裡，白綠交錯的麵糰烘烤膨鬆後，再煎至金黃酥脆，搭配江振誠特製五仁果醬、巴薩米克醋。

▲青藻炸生蠔-紫蘇香料醬。（圖／記者黃士原攝）

▲有山有海有農田-餛飩湯。（圖／記者黃士原攝）

金澤靠海，海鮮非常新鮮充足，也象徵四季更迭，Matteo帶來的「青藻炸生蠔-紫蘇香料醬」，將日本生蠔包覆青海苔、麵包粉後，下鍋油炸到外層酥脆，再用海苔和紫蘇葉包裹。「有山有海有農田-餛飩湯」以宜蘭人熟悉的餛飩湯為靈感，將豬骨與三點蟹慢火熬製後，再以法式澄清湯方式呈現，搭配以鹹豬肉、鮮蝦與三星蔥製成的手工義大利餃，每一口都能感受到屬於宜蘭山、海、農田的滋味。

▲櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯。（圖／記者黃士原攝）

▲友誼的義大利蝴蝶麵。（圖／記者黃士原攝）

「櫻桃鴨野蕈玄米茶泡飯」是Matteo致敬「金澤人的早餐」茶泡飯，以秋季野生蕈菇呼應自然與季節變化，搭配宜蘭三星鄉的玄米與鴨肉濃郁高湯，宜蘭櫻桃鴨胸煎至表皮焦脆後，再用稻草燻製入味，最後滴上龍蒿油。他特別喜歡糙米的口感，不只是富含營養，更有嚼勁，吃起來讓他想起義大利燉飯。「友誼的義大利蝴蝶麵」以義大利國旗的三色綠色、白色、紅色，象徵友情的一道料理。

▲咖啡醬油羽衣燉山豬。（圖／記者黃士原攝）

在ORIGO，Matteo透過與在地獵人合作取得野味，依所獵到的食材來創作，但在台灣沒有野味，所以主菜「咖啡醬油羽衣燉山豬」選用宜蘭噶瑪蘭黑豬的豬五花，先以慢火燉煮，冷卻後油炸，為了增添清爽和香氣，他搭配了台灣九層塔製成的青醬，並以義大利黑甘藍包裹，增添層次。燉煮後的肉汁也不浪費，與咖啡渣和米麴自然發酵「咖啡醬油」一同製成醬汁，實踐永續精神。

▲無花果葉義大利鬆餅。（圖／記者黃士原攝）

▲抹茶與奧立格水果大福。（圖／記者黃士原攝）

「無花果葉義大利鬆餅」是ORIGO的招牌甜點，Matteo特別將鐵模餅（Ferratelle）模具帶來台灣，手工一片一片的壓製，中間夾著義大利傳統冰糕，外層撒上風乾無花果葉粉，增添清新香氣。「奧立格水果大福」以自製Q彈糯米外皮包裹台灣白豆沙，同時搭配Matteo首次品嚐就覺得驚豔的台灣蓮霧。

「Neo-Locale 不一樣的在地－三城三味」巡迴餐會首站明天起至10月24日，餐會午餐售價2580+10%，晚餐3580+10%。接著10月29日至11月1日於高雄Ukai-tei舉行，最後一場則是在台中「飛花落院」，餐會時間為11月4日至11月5日。

▲「焰牛排館」邀請來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食餐飲集團持續深耕高端餐飲市場，旗下「焰牛排館」11月14日至16日邀請東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座，主廚特別將本店暫停營業，同時帶領店內10位團隊成員一同協助，希望能將餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。

連續5年榮獲東京米其林二星肯定的ASAHINA Gastronome，主廚朝比奈悟師承「二十世紀最偉大的廚師」喬爾・侯布雄，擁有超過30年的廚藝歷程，他的料理根植於法式經典，卻同時融入現代精神與日本職人的細膩，從食材處理、醬汁調配到盤飾設計，無一不是親力親為。

▲ASAHINA朝比奈主廚將帶來餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。（圖／漢來美食提供）

為了此次來台客座，朝比奈悟特別將位於東京的餐廳暫停營業，並且帶來店裡的甜點師、侍酒師及團隊成員共10人，完整的將東京米其林二星餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。餐會只限晚宴，菜單包含6道料理與1道甜點，並搭配6款精選佐餐酒，其中包含招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」，每人1萬1800元+10%，每餐期限量50席，已開放預訂。