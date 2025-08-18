ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

▲壽司郎聯名芙莉蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎與知名動漫《葬送的芙莉蓮》聯名活動今日登場。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

壽司郎與知名動漫《葬送的芙莉蓮》聯名活動今日登場，活動設計4款限定餐點，餐點皆隨附「角色插卡」，同時還有立牌、冷水瓶周邊商品同步登場，主題店之一的中華店今日訂位全滿，其他5家還有空位可預約。另外，藏壽司與史努比聯名活動再加碼滿額贈，分別是史努比造型圓盤與牛奶馬克杯。

▲壽司郎聯名芙莉蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲聯名餐點「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」。

▲壽司郎聯名芙莉蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲聯名餐點「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」。

今日登場的壽司郎x《葬送的芙莉蓮》聯名活動，設計了4款限定餐點，皆蘊含著角色的情感與故事，分別是「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」及「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡1張，全台限量，送完為止。

▲壽司郎聯名芙莉蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲壓克力立牌共有10款。

周邊商品部分，全台壽司郎今日開賣「盲袋壓克力立牌第一彈」，共有5款設計。顧客於店內消費滿500元，可用250元加購1個；消費達1,000元則可用500元加購2個，商品隨機出貨，全台限量20,000個。9月1日起上架「盲袋壓克力立牌第二彈」，內容同樣有5種款式，活動方式與第一彈相同，全台限量20,000個。

▲壽司郎聯名芙莉蓮。（圖／記者黃士原攝）

▲旅行冷水瓶有3款。

「旅行冷水瓶」則是在8月25日登場，共3種款式。當日內用單筆消費滿500元，可用150元加購一個；滿1,000元則可用300元加購兩個，最多限購2個，可指定款式，全台限量15,000個，售完為止。

▲壽司郎x《葬送的芙莉蓮》主題店。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎台北中華路店設有「寶箱怪拍照區」，重現芙莉蓮被吞入的有趣場景。

壽司郎也在6家門市打造《葬送的芙莉蓮》主題風格，分別是台北中華路店、台北永春店、台中新時代店、台南西門路店、高雄義享天地店、高雄夢時代店，其中台北中華路店更設有「寶箱怪拍照區」，重現芙莉蓮被吞入的有趣場景。6家主題店中，台北中華路店今天訂位全滿，另外5家仍有空位可預約。

▲藏壽司與史努比聯名活動再加碼滿額贈，分別是史努比造型圓盤與牛奶馬克杯。。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司與史努比聯名活動再加碼滿額贈，分別是史努比造型圓盤與牛奶馬克杯。（圖／藏壽司提供）

另外，台灣藏壽司首次攜手花生漫畫，推出75周年限定史努比聯名活動，13款限量扭蛋已於上個月登場，包含「立體公仔吊飾」、「壓克力吊飾」、「馬口鐵磁鐵」，同時還有集點贈、滿額贈活動，凡完成指定任務，就能把史努比「造型提袋」、「造型抱枕」、「造型壓克力立牌鑰匙圈」帶回家。

藏壽司在暑假結束前再加碼，推出兩波限量滿額贈，8月25日先行登場的是「史努比造型圓盤」，9月1日由「牛奶馬克杯」接力上市，只要當日折扣後單筆消費滿1,200元，並完成指定任務即可獲得。

