▲全台首座好想兔樂園開幕。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義又有新的親子景點開幕！全台首座「好想兔海洋探險島」已於16日開幕，園區佔地超過2000坪，結合療癒系國民IP「好想兔」，設有6大主題場域、20隻以上巨型公仔與沉浸式互動體驗，民眾還能順遊故宮南院、蒜頭糖廠。

好想兔海洋探險島坐落太保，是全台唯一將「好想兔」結合海洋探險故事的室內樂園。針對親子旅客，館內設計出分齡遊戲區，適合各年齡層小朋友盡情探索。

▲▼樂園內有各種遊樂設施與球池。

遊樂設施方面，「想兔海洋世界」區域打造小朋友最喜歡的大型球池與溜滑梯；「想兔家家酒」則提供多樣化服飾讓小朋友能變裝成王子與公主，還有互動球池、蹦蹦床、闖關遊戲，讓小朋友在療癒的IP好想兔與小賤狗陪伴下盡情放電。全室內的空間不管是任何天氣都能在這裡盡情玩樂。

▲▼還有大型溜滑梯、公仔讓小朋友盡情奔跑、玩耍。

好想兔海洋探險島即日起至11月10日推出五大限定活動，凡單筆消費滿1000元即可獲得摸彩券，並將於11月10日抽出30位幸運得主；消費滿700元可獲得限量「好想兔精美提袋」一只，數量有限送完為止。

▲蒜頭糖廠蔗埕文化園區內有糖廠五分車。（圖／部落客史努比提供）

周邊景點方面，旅客可以結合蒜頭糖廠與故宮南院。蒜頭糖廠曾是全台第三大糖廠，如今對外開放，成為結合寓教娛樂的場域。旅客可以在此搭乘五分車直達故宮南院，下車後再沿著步道欣賞故宮南院建築風景，故宮南院也宣布即日起至12月31日為止，憑蒜頭糖廠五分車當日車票票根或購票證明，可享參觀券票價8折優惠。

目前故宮南院館內常設展包括《忽必烈和他的時代》、特展《乾清宮尋寶—破解天字號玉器密碼》、特展《妙色—清代金銀飾件特展》、常設展《包羅萬象—院藏亞洲織品展》。

入夜後，即日起至10月12日為止，則有水舞燈光展演，時間為每天下午4點至晚上9點，每15分鐘一場。今年國慶連假期間，在10月11日當天晚上，則將安排「甲子萬年」主題水舞燈光與無人機秀，民眾可不能錯過。