香港海洋公園6大鬼屋直擊！闖入命案現場、盲盒變怨靈　歐巴秀必看

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」有6大鬼屋、10場表演。（影／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／香港報導

真實到毛骨悚然！香港海洋公園年度萬聖節盛事「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動，在此之前，《ETtoday新聞雲》搶先直擊6大鬼屋、10場表演，甚至還有韓國歐巴的「華麗地獄OPPA Show」，至11月2日前，園區全面化身恐怖國度，挑戰民眾膽量極限。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲韓國歐巴的「華麗地獄OPPA Show」，現場尖叫聲連連。（圖／記者彭懷玉攝）

每年香港海洋公園都會推陳出新「哈囉喂全園祭」，別於台灣多以南瓜鬼、骷髏等可愛元素，香港的口味可說是「非常重」。其中，因應盲盒在全球熱銷，若抽到不喜歡的盲盒，不少人會直接丟掉，於是海洋公園便以此為靈感打造「怨靈盲盒」鬼屋，棄置玩具變為怨靈復仇，並走在血跡斑斑的工房場景，讓人不寒而慄，幸運的話有機會帶走Voodoo Boo盲盒公仔。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「怨靈盲盒」棄置玩具變為怨靈復仇；「港詭奇案」重返香港最駭人的案發現場，揭開受害者亡魂背後的真相。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

「港詭奇案」則讓遊客化身警探，重返香港最駭人的案發現場，揭開受害者亡魂背後的真相，途中經過廢棄車廠、分屍案現場，不只場景驚悚，依據地點不同，會飄出血腥、悶臭味，闖關者能五感全開、沉浸恐怖氛圍之中，是所有鬼屋裡最餘悸猶存的一關。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動,H25．慄,Trip.com 呈獻：詭宅獻祭。（圖／香港海洋公園提供）

▲「H25．慄」由瘋狂科學家主導，會帶領參加者進入黑暗實驗室，需在時間下完成任務。（圖／香港海洋公園提供）

「H25．慄」由瘋狂科學家主導，會帶領參加者進入黑暗實驗室，分為紅藍兩隊，需在時間壓迫下完成任務，頗類似港版的《魷魚遊戲》，包含從假屍體內找到5張房卡等，挑戰觸感的極限。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動,H25．慄,Trip.com 呈獻：詭宅獻祭。（圖／香港海洋公園提供）

▲「詭宅獻祭」則隱藏邪教禁忌儀式，遊客需面對象徵命運的靈異塔羅牌，生死一線間由命運決定。（圖／香港海洋公園提供）

「詭宅獻祭」則隱藏邪教禁忌儀式，遊客需面對象徵命運的靈異塔羅牌，生死一線間由命運決定。此外，「喰人之森」帶人闖入食人族部落的恐怖領地，四周殘骸與詭譎圖騰警示著你隨時可能成為下一個祭品；「噬魂墓地」則以墨西哥亡靈節為背景，視覺效果十足，但步入其中可能被捲入恐怖深淵。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「喰人之森」將闖入食人族部落的恐怖領地。（圖／記者彭懷玉攝）

隨著夜幕降臨，園區化身詭魅舞台，10場驚嚇演出輪番上陣。從「怨靈盲盒開箱直播」的驚喜互動，到「異界折骨公仔舞」展現非人類舞姿，再到「紙紮巨星回魂夜」的陰間樂團回歸，氣氛陰森又充滿看點。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「華麗地獄OPPA Show」來自南韓的6位帥哥演員，登台展示肌肉和舞蹈，最後還能排隊與歐巴們合影。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，爆紅陰間男團「華麗地獄OPPA Show」女生一定不能錯過，限定日期內一天有4場，來自南韓的6位帥哥演員，將展示肌肉和舞蹈，最後還能排隊與歐巴們合影。捉鬼天師與殭屍正面對決的「天師殭屍跳跳跳」、搖滾風格的「骷髏極樂天團」與「亡靈狂歡慶典」更將現場氛圍推至高潮，而壓軸的「亡靈火花怪客」則以高難度的特技表演，為整晚帶來震撼收尾。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「亡靈狂歡慶典」將現場氛圍推至高潮；「亡靈火花怪客」則以高難度的特技表演吸睛。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

值得一提的是，鬼屋體驗僅於指定日子開放（10月10-12、17-19、24-26、29、31日及11月1-2日），從下午5點開到晚間11點。6大鬼屋門票需另購買，分為2款套票，怨靈盲盒、詭宅獻祭、喰人之森為一組，港詭奇案、H25．慄、噬魂墓地是另一組，票價依淡旺季分為港幣238元及280元，加購「哈囉喂海洋快證」可快速入場。

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「噬魂墓地」則以墨西哥亡靈節為背景，視覺效果十足；「詭宅獻祭」將可抽一張象徵命運的靈異塔羅牌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港海洋公園「哈囉喂全園祭2025」將於10月10日正式啟動。（圖／記者彭懷玉攝）

海洋公園公司營業、市務及演藝節目執行總監蕭學軍說，今年鬼屋從構想到執行、完工一共花了9個月，呈現出6個年輕人會有感的主題，演員是經過公開試演挑選出來的；比較可惜的是，因為鬼屋均為海洋公園公司原創，闖關時不得拍照、錄影，也請勿毆打演員。

▲六福村今年推出全新《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》。（圖／業者提供）

▲新竹關西六福村《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》今年全新造鎮。（圖／業者提供）

若不想跑遠，新竹關西六福村《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》今年全新造鎮，斥資打造「亡靈終點站」互動式舞台。新企劃的史詩級夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」，逼真詭譎的廢棄校車場景，搭配環繞式燈光特效，讓人彷彿置身百年詛咒的鬼鎮現場，網路熱度持續延燒。

▲六福村今年推出全新《墓碑鎮-芮妮的舞會邀請》。（圖／業者提供）

▲六福村今年首次推出即受矚目的「禁忌獻祭VIP」。（圖／業者提供）

其中還有今年首次推出即受矚目的「禁忌獻祭VIP」，每人加價999元（不含入園門票），就能坐進最接近亡靈的VIP保留席，感受芮妮與各種鬼怪明星近距離現身、伸手嚇人的瞬間；還附上「腥伯爵辣雞堡套餐」與芮妮限定商品，帶回滿滿的驚嚇回憶。

