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台中連3年必比登「小初店」7/31暫時停業　店家：調整空間及動線

▲4、5月台中米其林新入選餐廳有5家　市府挑選周邊好玩景點。（圖／取自台中市政府）

▲小初店招牌滷肉飯，肉燥肥而不膩。（圖／取自台中市政府網站）

記者黃士原／台北報導

位於台中南屯的「小初店」是連續3年獲得米其林必比登推介的人氣名店，不過業者日前在臉書公告，7月31日起將暫時停業，進行空間與動線的調整。

2022年起就持續拿到米其林必比登推介的小初店，位於台中市南屯區，由一對夫妻經營，座位有限，人潮總是絡繹不絕。店裡提供一系列經典台灣小吃，像滷肉飯、麻醬麵、餛飩麵等，除了限量的「厚厚厚極品牛肉麵」以外，完全沒有超過百元的品項。

▲厚厚厚極品牛肉麵的牛肉超大塊。（圖／橘子狗愛吃糖）

厚厚厚極品牛肉麵每日限量製作，價格是市面上少見的「時價」，但碗裡的牛肉超大塊，還有些許小白菜跟大塊紅白蘿蔔，紅燒湯頭隱隱散發著濃郁香氣。

雖然連續3年獲得必比登，不過店家日前在臉書公告，考慮到種種因素與許多剛性需求下，決定在原店面進行空間及動線的調整，為消費者帶來更好的用餐體驗，所以7月31日起暫時休業，至於何時重新營業，店家表示沒實際的時間點。

暫時停業消息傳出後，許多熟客留言鼓勵「加油，你們的東西很美味，超愛滷肉飯」、「祝福順風順水，越來越好」、「期待看見小初店的美麗蛻變」、「讚啦！更上一層樓」。

▲饗麻饗辣台南國賓店隨影城歇業，只營業到8/24。（圖／取自饗麻饗辣台南國賓旗艦店臉書）

另外，國賓影城日前發出公告表示，台南國賓影城二館因為租約到期，原址將有其他計劃，僅服務到6月30日為止，而位於一樓的饗麻饗辣台南國賓旗艦店也將跟隨熄燈，只營業到8月24日。不過饗麻饗辣總經理方泓翔表示，已在附近的中華路上找到新店面，距離舊址只有900公尺，目前正在加緊趕工，希望不要讓在地民眾等太久。

▲台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號。（圖／記者黃士原攝）

台南起家的饗麻饗辣，有「麻辣鍋吃到飽南霸天」稱號，目前在全台共有6家分店，分別為台南2家、高雄2家、台中1家，以及首度進軍台北、6月開幕的南港LaLaport店。店裡除了美牛、台灣豬及各式海鮮無限供應外，法式手作甜點、季節限定熟食料理、品牌冰品也都可以吃到飽，每人餐價858元起，1688元方案還能吃到日本A5和牛、松葉蟹。

關鍵字： 美食雲 台中美食 小初店 必比登

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