漢來海港敦化SOGO店12/14熄燈　持餐券「5人同行1人免費」

▲漢來海港SOGO敦化店12/14熄燈。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

台北現存最老精品百貨「SOGO敦化館」即將在12月熄燈，位於6樓的漢來海港自助餐廳也隨著結束營業，官方臉書昨日公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，11月3日至12月12日平日，持4張餐券用餐即享5人同行1人免費。

漢來海港為漢來美食集團旗下Buffet品牌，發跡於高雄，其中海鮮餐檯最受歡迎，後來陸續在台南、台中、桃園展店，2015年首度進軍台北（SOGO敦化店），接著再開出天母SOGO店，最多時曾有7家分店，不過桃園的台茂店已於7月底停業，該地點未來將升級為「島語」自助餐。

位於SOGO敦化館6樓的漢來海港自助餐廳，由於百貨商場預計12月熄燈，官方臉書昨日公告12月14日為最後營業日，同時祭出最後優惠，11月3日至12月12日平日，凡持4張該店餐券用餐，即享「平日5人同行1人免費」優惠。

▲滿堂菜色「麵非麵」。（圖／取自滿堂臉書）

另外，台中米其林指南入選餐廳「滿堂」，是已歇業Hero Restaurant雙廚之一林凱維所開設，Google地圖擁有4.5顆星的高評價，不過餐廳日前公告10月19日起暫停營業，預計年底回歸。

原本在台中市西區五權一街上，後來搬遷到台中市西區存中街附近，餐廳位於經改建的前美軍建築，保留老房的木屋簷與花窗，加上清水模牆面、木桌椅以及窗外的綠蔭和陽光，用餐環境舒適愜意。主廚透過創新的料理風格，呈現台灣食材與飲食文化，供應午間和晚間套餐，備有不同菜色道數，內容依據時令變更。