台中米其林入選餐廳「滿堂」10/19起暫停營業　預計年底回歸

▲滿堂菜色「麵非麵」。（圖／取自滿堂臉書）

記者黃士原／台北報導

台中米其林指南入選餐廳「滿堂」，是已歇業Hero Restaurant雙廚之一林凱維所開設，Google地圖擁有4.5顆星的高評價，不過餐廳日前公告10月19日起暫停營業，預計年底回歸。

原本在台中市西區五權一街上，後來搬遷到台中市西區存中街附近，餐廳位於經改建的前美軍建築，保留老房的木屋簷與花窗，加上清水模牆面、木桌椅以及窗外的綠蔭和陽光，用餐環境舒適愜意。主廚透過創新的料理風格，呈現台灣食材與飲食文化，供應午間和晚間套餐，備有不同菜色道數，內容依據時令變更。

雖然是米其林指南入選餐廳，Google地圖上的評價也高達4.5顆星，但面對近期的餐飲業困境，滿堂創辦人林凱維日前宣布10月19日起暫停營業，不過他提到，暫別不是永恆，預計年底就會回來，「歡迎有空還是可以來吃飯」。

▲台中人氣早午餐「於光」熄燈。（圖／取自Solar Table 於光臉書）

另外，台中市近年來「早午餐」發展最快速，除餐點美味，用餐空間更囊括森林彩繪風、玻璃屋設計、工業風、木質系裝潢，其中「Solar table 於光」主打自己種植生菜，是許多人的口袋名單，不過餐廳已在日前熄燈，讓老客人直說「沒有讓我去台中的理由了」。

「Solar table 於光」2014年開幕，座落台中南屯區大進街上，餐廳名稱意指「起始於餐桌間的美好晨光」，業者想成為滿盛系田園朝食的實踐者，為求新鮮，在新社養了一塊田，自己來種植生菜，餐點是現點現做，除了招牌「鹽麴煎雞肉佐藜麥」，其他人氣主食還有「香料煎烤雞肉」、「芝麻葉煎烤豬肉」、「自製起司漢堡肉」。
 

