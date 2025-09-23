ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
嘉林餐旅中餐總監謝文病逝　曾帶領「雅閣」連3年摘米其林一星

▲旅遊美食 米其林炒飯影音專題 捌伍添第謝文主廚示範。（圖／記者謝婷婷攝）

▲名廚謝文昨日病逝香港。（圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

曾連續3年帶領台北文華東方酒店「雅閣」拿到米其林一星、現任嘉林餐旅集團中餐廚藝總監的謝文師傅，昨日晚間因肺炎在香港辭世，消息傳出讓許多老饕難以置信。

謝文師出香港福臨門，當年拜粵菜廚藝至尊羅安為師，離開前是副主廚，1985年先後轉職於多家香港知名的酒樓，1989年再度回到「福臨門」接掌主廚一職至1992年。擔任「福臨門」主廚期間，注重食物的品質，所有的菜式都必須達到嚴格的標準才能上桌，不論客人在任何時間蒞臨，都能品嚐到專屬「福臨門」那均質又熟悉的味道。

1992年後，謝主廚先後在荷蘭、香港及大陸多家高級酒店和餐廳任職，曾接待過包括知名香港富豪企業家劉鑾雄、前英國足球金童大衛．貝克漢(David Beckham)以及劉嘉玲、曾志偉、謝霆鋒、鍾鎮濤和甄妮等影視明星。

2017年謝文受邀來台擔任台北文華東方酒店「雅閣」主廚，隔年即帶領餐廳在第一屆米其林指南拿下一星，他曾說「不是因為米其林來才做菜，而是應該每天把工作做好」。對於後輩，謝師傅建議只要用心去做菜，每個廚師都有機會拿到米其林星星。

▲謝文2018年米其林指南發布會上領取米其林一星獎項。（圖／資料照）

2020年11月離開雅閣後，謝文開始籌備嘉林餐旅出資開設的「捌伍添第」（任職行政主廚），2025年升任嘉林餐旅集團中餐廚藝總監。此外，他在2023年時，還把位於松仁路、原本是捌伍添第備餐與燒臘廚房的空間，轉型成私廚餐廳「貳零捌公館」，沒有固定菜單，每天親自上市場挑選食材，把八、九〇年代的香港老菜、手工菜，重新細緻演繹。他說，這些都是自己最愛吃、也最想分享的味道，既是對記憶的呼喚，也是對當下的款待。

貳零捌公館開幕後一直受到老饕喜愛，8月還預告2館即將跟大家見面，沒想到餐廳未開幕，就傳出昨日病逝香港消息，讓許多老饕難以置信。

