住全台8間捷絲旅每人最低980元起　送滾珠精油、舒眠噴霧

▲▼捷絲旅。（圖／業者提供）

▲住捷絲旅送香氛保養品。上圖為西門捷絲旅。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

晶華國際酒店集團旗下風格旅店「Just Sleep捷絲旅」宣布，首次攜手在地永續香氛保養品牌「Blueseeds芙彤園」推出 「植感好眠」聯合專案，每人每晚980元起。

▲▼捷絲旅。（圖／業者提供）

▲住捷絲旅有機會得到滾珠按摩精油、舒眠噴霧。

此次「植感好眠」住房專案的合作夥伴「Blueseeds芙彤園」為全台8間捷絲旅準備了「夜安飲」精露香氛飲、薰衣草滾珠按摩精油、以及舒眠精油噴霧3款純粹天然的香氛產品，期待為房客打造完整的舒眠體驗。

▲▼捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台南虎山館。

選擇宜蘭礁溪館的房客將可獲贈精露香氛飲與薰衣草滾珠按摩精油，將泡湯的放鬆感延續至夜晚，四人入住每人平均1235元起，更特別加碼抽獎「一畝香草田」認養計畫，房客有機會認養專屬薰衣草，親手採收與體驗香草手作，並獲得價值萬元的回饋好禮。

台南虎山館提供舒眠精油噴霧或薰衣草滾珠按摩精油二選一，白天體驗古城的慢活步調，夜裡則享受舒眠的療癒，雙人入住鼓悅客房每人每晚1799元起。台北台大尊賢館搭配精露香氛飲，四人同行每人每晚1251元起，讓知識旅人於書香氛圍裡釋放疲憊。

▲▼捷絲旅。（圖／業者提供）

▲捷絲旅高雄站前館。

台北西門館、台北三重館、花蓮中正館、高雄站前館及高雄中正館則以舒眠精油噴霧迎接旅人，為旅途注入一夜好眠。台北西門館四人入住每人每晚1248元起，台北三重館雙人入住豪華客房每人每晚1402元起；花蓮中正館四人同行每人平均979元起，而高雄站前館家庭房每人平均1056 元起，高雄中正館四人入住每人每晚980元起。

▲▼力麗觀光。（圖／業者提供）

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

▲▼力麗觀光。（圖／業者提供）

▲也可入住明池山莊。

力麗觀光則推出「第二晚續住優惠價」專案，即日起至2025年10月13日止，凡持「2024台北國際旅展」、「2025台北國際觀光博覽會」及「2025台中夏季旅展」力麗觀光聯合住宿券，入住指定館別，即享續住優惠價最低1599元起，更加碼房型升等、免費晚餐或專屬禮遇。

南投日月潭的秋日湖畔閃耀著金色波光，入住「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，憑券平日連住兩晚即可升等至「行政樓層」房型，續住第二晚再贈「饗沐 全日餐廳」自助晚餐，當月壽星更可獲贈紅酒一瓶。

若選擇「力麗哲園飯店 日潭館/月潭館」或「力麗儷山林會館 日月潭館」，則能以每晚1999元起的續住優惠價，搭配湖畔自助早餐。

旅人持券入住「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，續住第二晚優惠價6999元，在舒適房型中泡湯療癒，並欣賞館內藝術展覽藝術家郭心漪的「池光流影藝術畫展」；若選擇持券前往「力麗馬告生態園區 棲蘭山莊／明池山莊」，可享受首晚免費夜間導覽，第二晚續住優惠價僅需1599元。

