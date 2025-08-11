ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
避開人潮・暢玩無壓的郵輪之旅

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

當大家都在暑假、連假搶搭郵輪時，你是否曾思考：「如果能避開旺季的人潮，會不會更能好好享受假期？」事實上，許多資深郵輪旅人早已發現：淡季出航，才是真正體驗郵輪魅力的黃金時機。選擇搭乘【MSC榮耀號】冬季航程，不僅價格更具優勢，更能享受「空間寬敞、不擁擠」的品質旅程！

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,假期,淡季,寬敞。（圖／業者提供）

淡季的郵輪，等於升級的體驗

比起夏季航程常見的滿艙狀態，淡季出遊的最大優勢就是人流明顯減少。在【MSC榮耀號】這艘載客超過5,000人的巨型郵輪上，即使空間寬敞、設施眾多，在旺季仍可能遇到熱門設施排隊、熱門餐廳訂位排隊的情況。

但在淡季，無論是預約知名的牛排館、日式鐵板燒，或是搭乘人氣設施如F1模擬賽車、XD互動影院，甚至參加白色派對、觀賞倫敦大劇院的表演，都不再是「卡位戰」。旅人可以用最放鬆的節奏，真正體會到「度假」應有的從容與舒適感。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,假期,淡季,寬敞。（圖／業者提供）

空間感大提升，從踏上船的那一刻開始

踏上MSC榮耀號，最直接的感受便是「寬敞感」。在淡季航程中，無論你在奢華的施華洛世奇水晶旋梯拍照、在戶外甲板散步，或在無邊際泳池小憩，身邊的遊客都不會讓你有「人擠人」的不適。就連在餐廳用餐，也能隨心選擇靠窗座位，一邊享用異國料理，一邊眺望海天一色的風景。

這樣的旅遊節奏，對親子族群、年長族群來說，更是輕鬆舒適、無需奔波趕行程的理想選擇。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,假期,淡季,寬敞。（圖／業者提供）

價格優惠、航程多樣，打造性價比極高的海上假期

淡季出遊不只是品質升級，價格也更具吸引力。以MSC榮耀號今年秋季航程為例，不僅價格比暑假優惠數千元，有些出發日期甚至還有特別折扣，加上航程規劃成熟，包括石垣島、沖繩、宮古島等熱門目的地一次收集，既能玩得盡興，又不必花費高昂預算。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,假期,淡季,寬敞。（圖／業者提供）

換個時機上船，就能重新定義「完美假期」

對懂得精打細算、追求高品質旅遊體驗的旅人來說，淡季郵輪不只是價格誘人，更是一種「悠閒等級的升級」。少一點喧囂，多一點空間與自在；少一點排隊，多一點從容與享受。

當別人還在網上搶票、在甲板上人擠人時，選擇淡季上船的你，早已躺在陽台艙的躺椅上，捧著一杯調酒，靜靜看著夕陽灑落海面。這，才是郵輪旅遊真正該有的樣子。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,假期,淡季,寬敞。（圖／業者提供）

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,假期,淡季,寬敞。（圖／業者提供）

MSC榮耀號　限定航次快閃優惠：

即日起～至8/17止，限定航次報名付訂並繳交名單 ，再享同房第三人艙房費0元優惠。（限定 2025/11/29、12/03、12/07、12/11、12/19、12/27、2026/01/09、1/13、1/17出發航次）即日起～9/20止，報名並繳付訂金，還可享每間艙房減8,000元優惠。

MSC榮耀號銷售旅行社（按首字筆畫排序）：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站：https://pse.is/7pafe5
MSC地中海郵輪官方Facebook：https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan

關鍵字： MSC地中海郵輪 MSC榮耀號 假期 淡季 寬敞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

