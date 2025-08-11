ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
同樣搭郵輪，為什麼他們選MSC？看完這篇你就懂！

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

近年郵輪旅遊越來越受歡迎，市場上選擇百百種，但當預算不同，服務與設施差異極大，該怎麼挑出一艘真正物超所值的郵輪？來自瑞士、擁有歐洲設計血統的【MSC榮耀號】給出最明確的答案：以高品質、高規格，證明每一分價格都花得值得。

第一、看得見的氣派規模：17.2萬噸，亞洲最大！

郵輪的「噸位」，不只是數字，更直接關係到旅客的舒適度與穩定性。MSC榮耀號擁有超過17.2萬噸的體積容量，是亞洲目前最大的郵輪，不僅讓每位旅客在船上擁有更寬敞自在的公共空間與設施分布，更因噸位大、重心穩，比起中小型郵輪更不易搖晃，能有效減輕暈船機率。有句玩笑話說：「如果你搭MSC榮耀號還會暈船，那其他的船就更不用說了。」

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,噸位,美食,打卡,聯名。（圖／業者提供）

第二、年輕，就是勝過老派的美感與舒適

不同於市面上許多20年以上船齡的郵輪，MSC榮耀號屬於近年全新打造的年輕船艦，無論外觀線條還是內裝設計，都展現現代美學與時尚感。告別老舊木紋、復古地毯的既視感，榮耀號採用大量明亮開放的設計與流線燈光佈局，就像入住全新飯店。從登船第一步開始，就能感受到「新船」帶來的視覺與感官舒適度。

第三、拍出「海上最美打卡照」不是夢

走進MSC榮耀號，無時無刻都像走進網美片場。郵輪內部最大亮點之一，就是全球知名的【施華洛世奇水晶旋梯】這座由超過6萬顆水晶打造的階梯，不只閃耀奢華，更是每一位旅客爭相拍照打卡的夢幻景點。

除此之外，全船餐廳、酒吧、大廳等，每一處設計皆有其特色與細節，從義大利風、復古紳士風、熱帶海灘風，到現代極簡風，都極具視覺張力，處處都是IG必拍角落，對比同級郵輪絕無僅有。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,噸位,美食,打卡,聯名。（圖／業者提供）

第四、環球美食，是MSC的驕傲

對於熱愛美食的旅人來說，榮耀號是味蕾的天堂。全船設有 13間多國料理餐廳，免費自助餐更營業近20小時，讓你想吃就吃。若想升級餐飲體驗，還能品嚐來自美國原汁原味的【Butcher’s Cut 美式牛排館】、地道墨西哥料理、日式鐵板燒、火鍋料理與義大利餐廳等。一趟旅程，滿足您的國際味蕾。此外，全船20間主題酒吧讓愛小酌的旅客有更多選擇，無論是夕陽海景中的香檳、還是夜色燈光下的一杯Whisky，皆可輕鬆實現。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,噸位,美食,打卡,聯名。（圖／業者提供）

第五、獨家品牌聯名樂高、F1，讓MSC榮耀號更出色

品牌聯名，從來不是「貼個LOGO」那麼簡單。在親子體驗上，MSC是目前全亞洲唯一擁有【海上樂高主題樂園】的郵輪品牌。真正與LEGO合作，提供互動空間與玩樂課程，是許多家庭客指定選擇的重要原因。

而男性族群也有屬於自己的「大玩具」：F1賽車模擬器，透過真實車艙體驗與模擬螢幕，讓你身歷其境感受速度與激情。這樣的設施，也是目前全亞洲唯一的獨家亮點。

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,噸位,美食,打卡,聯名。（圖／業者提供）

▲▼MSC地中海郵輪,MSC榮耀號,噸位,美食,打卡,聯名。（圖／業者提供）

每一分價格，對應更好的品質與體驗

選擇MSC榮耀號，並非追求「最便宜」的價格，而是追求「最划算」的價值。在設施、空間、設計、美食、品牌體驗與船艦新穎度等各層面上，MSC榮耀號是台灣人最好的郵輪選擇。

下一趟海上假期，值得對自己與家人更好一點。MSC榮耀號，讓每一位旅客都感受到「玩樂ALL IN，精彩無限」的真正含義。

MSC榮耀號　限定航次快閃優惠

即日起～至8/17止，限定航次報名付訂並繳交名單 ，再享同房第三人艙房費0元優惠。（限定 2025/11/29、12/03、12/07、12/11、12/19、12/27、2026/01/09、1/13、1/17出發航次）即日起～9/20止，報名並繳付訂金，還可享每間艙房減8,000元優惠。

MSC榮耀號銷售旅行社（按首字筆畫排序）：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰
MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站：https://pse.is/7pafe5
MSC地中海郵輪官方Facebook：https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan
 

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

