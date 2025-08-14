玉里金針花正美！周邊美食、景點住宿推薦　星空下泡溫泉秘湯

▲玉里赤科山與富里六十石山是花蓮金針花季代表景點。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮金針花季已經開跑，其中不能錯過的賞花景點之一就是位於玉里的赤科山。即使有楊柳颱風攪局，但根據山上農家表示，金針花仍堅毅地盛開中，目前花況已有8成開。《ETtoday新聞雲》就整理玉里賞花與周邊景點、美食、住宿推薦地點，趁著10月前，趕快到花蓮來場賞花之旅。

▲赤科山林家園。（圖／翻攝自花蓮赤科山 林家園臉書專頁）

▪︎赤科山金針花季必拍打卡點

今年赤科山留花約40公頃，由於今年花況良好，現在上山已可看到鋪在起伏山丘上金色花毯。來到山上賞花，也有許多打卡點不可錯過，如位於海拔1000公尺處的小瑞士農場，視野遼闊，從制高點將山巒與花毯盡收眼底。

而坐落於金針花田的3顆黑色火成岩、造型奇特的千噸石龜這兩處天然地景，以及擁有數十年歷史的汪家古厝，則被譽為是「赤科三景」；山上農家之一的「林家園」，也將自家水塔重新塗裝、加上金針花藝術裝置，成為花海中另一大拍照打卡亮點。

▲玉里客城鐵橋。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎玉里周邊景點推薦

下山後，玉里鎮周邊亦有多個景點別錯過。如位於玉里舊鐵橋上的「歐亞板塊及菲律賓海板塊交界紀念碑」，可以雙腳踩在兩處不同板塊上，可是亞洲唯一；「客城鐵橋」則是鎮上拍火車最美的景點，紅色鐵橋矗立於遼闊稻田上，加上不時行駛而過的火車，交織成一幅療癒風景，吸引許多攝影族特地前往。

池上伯朗大道的「天堂路」名聞遐邇，在玉里松浦里同樣也有一條天堂路，白色小徑在稻田間蜿蜒，藍天白雲搭配遠方綿延縱谷山巒風景，成為玉里最療癒的自然風景。

▲安通溫泉示意圖。（圖／花蓮縣政府提供）

許多人不知道的是，玉里其實也擁有溫泉！安通溫泉又有東台灣秘湯之稱，在全檜木的日式平房內，享受鹼性碳酸泉放鬆身心，當地人也表示，每每下班後，最喜歡做的事就是約上三五好友，騎車前往安通溫泉，穿上泳衣跳入大浴場中，一邊泡湯，滿天星斗就在眼前，彷彿是獨屬於自己的星空風呂般，洗去一身疲憊。

▲玉里橋頭臭豆腐。（圖／水晶授權提供）

▪︎玉里美食推薦

提到玉里美食，首先想到的就是「橋頭臭豆腐」！選用非基因改造的黃豆製作成板豆腐，並以3種不同油溫的油鍋，依序炸至金黃酥脆才起鍋，再搭配大量泡菜、蘿蔔絲、九層塔，再淋上特調醬汁，吃起來香酥入味超過癮，雖然現在分店已陸續拓展至礁溪、台北，但許多人仍覺得到玉里吃才夠道地。

▲張太太美食玉里麵。（圖／夢與幻的地圖提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

玉里麵也是必吃美食之一。玉里人的麵食歷史可追溯至日治時期，但真正闖出名氣是昔日一位福州師傅隨著國民政府遷台在玉里鎮上擺起麵攤，賣起一種外形與油麵相似的大麵，其口感是麵條彈牙有嚼勁，深受老饕喜愛，於是當地人將它稱為「玉里麵」，現在走在鎮上，可看到許多小吃攤位一定會有玉里麵的選項，看到時不妨點一碗。

▲▼玉里無菜單料理餐廳「每日廚房」。（圖／記者蔡玟君攝）

若想品嚐創意料理，不妨走一趟預約制的「每日廚房」。每日廚房在地經營數十年，老闆經過幾次易主，過去主要販售水餃、酸辣湯、滷味等餐點，現任陳老闆接手後，在2年前改為無菜單料理餐廳。

陳老闆表示，由於爸爸是澎湖人、媽媽是在地客家人，因此料理結合澎湖海鮮與花蓮在地小農栽種的食材製作，旅客可選擇500或800元，由餐廳依據當地食材製作，若是兩人用餐，以套餐形式提供，三人以上則提供4種菜式，依照價位不同設計，同時結合過去還是水餃店時備受歡迎的獅子頭、滑蛋蝦仁、醉雞等招牌菜，讓旅客吃到獨屬於花蓮的道地旬味。

▲▼部落皇后藝術咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

在旅途中許多人都喜歡找一間景觀咖啡廳為行程增色。距離玉里火車站約20分鐘車程的「部落皇后藝術咖啡」，坐落於有「最美縣道」之稱的193縣道上，由知名旅英台灣原民藝術家優席夫開設。

部落皇后藝術咖啡建築原本是優席夫的老家，後來經過改建變成一座結合咖啡廳、住家與藝術品展示的三層樓空間，館內除了展示多件優席夫的創作外，3樓戶外陽台設有半露天座位區，旅客可以180度欣賞金黃稻浪、遠眺中央山脈，在咖啡香氣中浸淫在大自然中，讓人感覺身心都超放鬆，成為部落皇后藝術咖啡廳亮點之一。

▲▼山鄰山林青年文旅。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎玉里住宿推薦

玉里最方便的旅宿選擇就是「山鄰山林青年文旅」，距離玉里火車站走路2分鐘即達，地理位置超方便。山鄰山林由磐鈺建設攜手無印良品空間改造團隊設計，館內的寢具、桌椅、書櫃等均為無印良品，並分有背包客房與套房選擇。

為了方便背包客，館內一樓設有廚房，讓住客能自由炊煮、用餐，亦有洗衣房設備；為了體貼山友在長達數天的登山行程後想要有個場域能簡單盥洗，山鄰山林也設有一間付費的淋浴間可讓山友在下山後能舒適的沐浴。