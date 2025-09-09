釜山成旅遊黑馬！「必住新飯店」一次看　海景房2千元有找

▲2024年新開幕的「L7海雲台」步行5分鐘即達海灘，以高口碑帶動買氣。（圖／易遊網提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

南韓釜山近期躍升旅遊新寵，有網友直言「機票、住宿都便宜」，甚至只花1萬5千元就能在當地玩上一周。韓國觀光公社統計顯示，2025年上半年釜山海外觀光人數大幅成長，其中台灣旅客就占了四分之一，展現驚人吸引力。



釜山熱度上升原因，包括航班班次多、票價親民，加上飯店平均房價僅約新台幣2700元，相較東京、大阪更具CP值。這股熱潮也反映在易遊網訂房數據，今年釜山訂房買氣比2024年成長超過6成。



易遊網統計釜山5大熱銷飯店及新開幕高CP值住宿，涵蓋西面、南浦洞、海雲台等熱門地段，準備前往釜山的旅客，住宿攻略不妨作為參考。

▲位於南浦洞的「格里芬灣酒店」，以平價海景房成小資或獨旅首選。



▲「釜山海雲台溫德姆華美達安可酒店」鄰近地鐵站，每晚含稅1847元起。

熱門住宿區域：西面、南浦洞、海雲台

西面：阿爾班酒店、TT酒店步行5分鐘即達地鐵站，房間不小，每晚含稅不到2000元。

南浦洞：格里芬灣酒店主打海景房，每晚含稅最低1450元就能住到，成小資或獨旅首選。

海雲台：華美達安可酒店每晚含稅1847元起，距離地鐵站僅1分鐘，鄰近Busan X the Sky與海雲台藍線公園。2024年新開幕的L7海雲台隸屬於樂天集團旗下，每晚含稅3385元起，兼具設計感與舒適度，步行至海雲台海灘只需5分鐘。

▲SOTA套房釜山西面四星級規格，每晚含稅1772元起。



▲西面城市律動酒店從頂樓泳池到房型，展現都會新潮的設計感，含稅1630元起。

2024、2025年新開幕飯店：最低每晚2千元有找

SOTA套房釜山西面：奶油白設計感，四星級規格，每晚含稅1772元起。

西面城市律動酒店：從頂樓泳池到房型設計，展現都會新潮的設計感，最低含稅1630元起。

城市住宿酒店海雲台站：2024下半年開幕的酒店，附設簡易廚房，每晚1644元起。

NewCZ海雲台雷西登斯：寬敞房型加上海天一線泳池，每晚含稅1949元起，28坪海景套房僅6161元，4至6人平均每人每晚千元有找。

▲城市住宿酒店海雲台站附設簡易廚房，每晚1644元起。



▲多人入住推薦「NewCZ海雲台雷西登斯」海景套房，有180度海景視野。

易遊網優惠碼：

東北亞訂房輸入 「JPKR250」，APP滿2500元折250元（周一至周五限量）。

周五輸入 「FRIDAYL400」，APP滿7900元折400元。

另有LINE Pay疊加優惠，即日起至9月30日，每周三10點限量發放200元優惠券，折後滿5000元並以LINE Pay付款即可再折。