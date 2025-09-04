年收上看200萬元！饗賓集團翻轉餐飲低薪　王品儲備幹部46K起

▲饗賓集團翻轉餐飲低薪，訂下「200萬年薪計畫」。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

擁有多個Buffet品牌的饗賓集團，近期除了舉辦廚藝競賽外，還訂下「200萬年薪計畫」，希望2027年時，全台門市的店經理和行政主廚可以達到年薪200萬元、基層同仁60萬元。

饗賓集團人才發展本部副總經理周志豪指出，餐飲業長期以來被視為高勞力、低薪資的產業，因此，饗賓希望透過制度改革與薪資調整，翻轉這個刻板印象。他以饗賓基層職位為例，起薪從2019年的28,000元提升至現今36,000元，成長幅度近30%。

▲饗賓集團每年舉辦廚藝競賽「想藝饗餐服大賽」，今年決賽昨天與今日在醒吾科技大學進行總決賽。（圖／饗賓集團提供）

饗賓集團訂下「200萬年薪計畫」，希望2027年全台門市的店經理和行政主廚年薪達到200萬元，基層同仁則是年薪達到60萬元，期盼藉此鼓勵員工提升餐飲與服務量能，也讓台灣餐飲業成為高價值、高待遇的產業。

此外，饗賓集團每年舉辦廚藝競賽「想藝饗餐服大賽」，今年決賽昨天與今日在醒吾科技大學進行總決賽，上百位餐飲好手切磋廚藝與服務品質。總經理陳毅航強調，饗賓的宗旨即是貫徹本質、提升價值，而舉辦比賽不僅鼓勵同仁精進廚藝與研發量能，也貫徹服務的本質與熱情；他更強調，明年預計擴大舉辦廚藝競賽，開放大專院校學生參加，並增列調飲、甜點與烘焙。

▲王品集團9月舉辦聯合招募活動，儲備店長起薪46,000元起。（圖／王品提供）

另外，王品集團下半年持續積極展店，光是9月就新開5家門店，為了儲備即戰力，王品集團將在9月8日、9日、12日，於台北市、新北市、桃園、台中、台南及高雄展開聯合徵才，希望透過內部整合、集中宣傳，並主打在地化、面試時間更彈性，依求職者需求調整、就近面試，期盼能擴大觸及各地人才，打造王品營運菁英接班梯隊，預計釋出300名職缺。

王品表示，這次聯合招募活動以燒肉、火鍋及中餐品牌為主，開出職缺有儲備店長、儲備主廚、值班幹部等，以鍋物品牌為例，儲備店長起薪46,000元起，若通過6個月培訓考核晉升店長，晉升調薪、每月績效獎金及年中調薪等，有機會挑戰年薪百萬，平均月薪上看9萬，去年更有超過20位店長年薪逾200萬。