海底撈歡慶登台10周年　9/22用餐有機會免單

▲撈麵排名第一！海底撈首度公開台灣人最愛十大菜色。（圖／記者黃士原攝）

▲海底撈慶祝登台10周年，9/22用餐有機會免單。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

海底撈慶祝登台10周年，9月、10月特別推出系列活動，除了經典菜品免費招待、限量「撈撈小鍋伴」盲盒，9月22日當天還會大請客，每10桌隨機免單（限額10組）。

登台10周年的海底撈，以「Happy Big Day 巨感謝、巨快樂、巨療癒」為主題，9月起推出系列慶典活動，首先是「巨快樂：經典菜品免費招待」，10月19日前領取電子券，10月31日前平日指定時段可兌換特選肥牛（半份）或蝦滑（半份）。

▲海底撈10周年限定盲盒與大輝哥娃娃。（圖／海底撈提供）

▲海底撈10周年限定盲盒與大輝哥娃娃。（圖／海底撈提供）

「巨療癒：撈撈小鍋伴」是小玩偶盲盒，6款角色全都源自餐桌上最熟悉的火鍋元素，原價208元，會員預購享9折。另有大輝哥娃娃，原價388元，會員預購同享9折。

在9月22日登台10周年這天，海底撈全台門店自上午11點至晚間10點，開啟大規模「請客」驚喜，每10桌隨機1桌免單（每家分店限額10組），晚間8點全場再加碼，每位顧客贈送10週年專屬紀念徽章。

▲豐FOOD海陸百匯南洋季菜色─咖哩滑蛋蟹。（圖／取自豐FOOD海陸百匯臉書）

雖然暑假結束了，但台北大直區的Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」的優惠還沒結束，平日下午餐2人同行1人半價活動9月30日才截止，想搶便宜的民眾趕快訂位。

「豐FOOD海陸百匯」位於台北大直區，提供多國特色料理，目前正值南洋季主題美食節，餐檯加碼提供鳳梨海鮮炒飯、咖哩滑蛋蟹、紅咖哩鍋巴蝦、月亮蝦餅、松發肉骨茶、秘製燉牛腩、檸香辣拌梅花豬、南洋風味魷魚菜色，一樣都可以無限取用。

關鍵字： 美食雲 海底撈 10周年 美食優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【她還沒洗澡...】潔癖娃被姊姊抱超嫌棄！生氣狂跟媽抱怨XD

ETtoday旅遊雲
版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved.