宜蘭星級飯店Villa買一送ㄧ　送早晚餐、穿浴衣玩日式園區

▲宜蘭綠舞Villa享買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

忙碌工作之餘，最適合安排一場身心靈的療癒假期。宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至12月30日限時推出「Chill Go Villa 買一送一住房專案」，凡入住一晚即可再享一晚，或同一晚加贈一間房，讓旅客以超值價格暢遊宜蘭獨有的日式庭園Villa。

▲▼旅客還能穿上浴衣，與小動物互動。

宜蘭綠舞此次推出Villa買一送一住房專案，適用於周一至周四入住，並有3大房型可選擇，雙人入住可選「高級庭園Villa」或「豪華庭園Villa」，四人則可入住「豪華湖畔Villa」，獨攬開闊湖景，每晚2萬9000元起。

入住不僅有蝶舞咖啡廳兩日早餐與「微醺時光」宵夜，更能換穿日式經典浴衣暢遊園區，參加和菓子或手刷抹茶體驗（二選一），親手感受道地日式風情。園區同時規劃與水豚、梅花鹿、羊駝等動物的互動體驗。

▲住晶泉丰旅能免費玩農場。（圖／業者提供，下同）

而晶華國際酒店集團旗下溫泉度假品牌「晶泉丰旅」推出三天兩夜住房專案，結合北投與礁溪在地農園，入住就送雙人食農小旅行，或親子農場體驗，9月底前入住再享高鐵78折起優惠。

▲▼回巢農場可以親近小動物。

礁溪晶泉丰旅攜手「回巢農場」，推出結合環境教育與生態認知的秋季活動。旅客可近距離餵食羊群、水豚與陸龜等動物，品嚐在地金桔茶，感受宜蘭秋日的清新氛圍；專屬「動物行為觀察套組」則結合手作體驗與鸚鵡互動交流，深化對生命尊重與永續保育的認知。

此外，專案還贈送隔日自助早餐吃到飽、免費無限享用迎賓茶點，在下午5點還有Happy Hour酒精飲品無限暢飲，並可享受頂樓無邊際溫泉池。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼住北投晶泉丰旅則可前往農園體驗食農導覽。

北投晶泉則攜手陽明山「故鄉休閒農園」規劃食農導覽，並親手體驗南瓜粿製作、品味魚腥草茶，在導覽引領下深入認識友善耕作的永續理念，雙人成行每房每晚5220元起。