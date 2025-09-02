▲香港米其林主廚駐點inari兩個月，9/5起開賣限定套餐。（圖／inari提供）

記者黃士原／台北報導

繼東京名廚酒井英彰的居酒屋割烹料理，MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉再度邀請來自菲律賓、曾在香港多家米其林餐廳歷練的主廚Jeston Chua，9月5日起正式駐點inari，展開為期兩個月的限定合作。

現年31歲的主廚Jeston Chua出生於馬尼拉，最初受到Jamie Oliver烹飪節目啟發而踏上廚藝之路，曾於香港米其林餐廳Belon、北歐風格的米其林二星餐廳Inua、東京文華東方Signature等地歷練，並於2022年創立Vivant餐廳，以「honest cooking」為理念，主打法式小酒館料理與自然酒的餐酒搭配。他的烹調哲學圍繞三大核心：季節性食材、簡約精準的技法，將歐陸料理轉化為貼近人心的日常風味。

▲淡菜法式吐司佐韭蔥油醋醬。（圖／inari提供）

▲竹筍真鯛沙拉佐酸甜醬。（圖／inari提供）

受MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉邀請，Jeston自9月5日起正式駐點inari現代居酒屋兩個月，為了徹底展現自己的料理精神，Jeston特地提前抵台，親自走訪台灣各地的農場、市場與食材供應商，他發現台灣食材十分豐富且品質優良，特別選用當季的馬祖淡菜、竹筍等在地風土入菜，搭配招牌炭火烹調技法與菲律賓料理靈感，發展出一套兼具深度與親切感的限定套餐。

▲海峨螺義式珍珠麵。（圖／inari提供）

▲馬頭魚佐紹興雞湯。（圖／inari提供）

▲M9和牛翼板肉佐胡椒醬與馬鈴薯泥。（圖／inari提供）

Jeston限定套餐菜單包含「淡菜法式吐司佐韭蔥油醋醬」、「竹筍真鯛沙拉佐酸甜醬」、「海峨螺義式珍珠麵」、「馬頭魚佐紹興雞湯」、「M9和牛翼板肉佐胡椒醬與馬鈴薯泥」，售價1880元+10%。Jeston也表示，未來每週菜色可能會因應食材變化而進行調整。

▲▼炭烤鴨肉佐紫蘇香草飯。（圖／inari提供）

除套餐外，Jeston 也特別選入多道源自家鄉的經典風味，包括以菲律賓常見的醋與蕃茄醬醃製、最後擠上金桔的「菲律賓風味碳烤豬肉串」，將菲律賓國民料理完美詮釋的「小卷阿多波」，炭火香氣與草本馨香交融的「炭烤鴨肉佐紫蘇香草飯」，以及出自Vivant的經典菜式、使用台灣玉米自製成的「Vivant玉米麵包」。

▲日本定食專門店YAYOI彌生軒推出11周感謝祭活動。（圖／彌生軒提供）

另外，日本定食專門店YAYOI彌生軒，以「一期一會」為主題，展開為期兩個月的11周年感謝祭，9月登場的第一波「美食航班」活動，只要是品牌會員，單筆消費滿990元就有機會抽中東京雙人來回機票，以及總價值高達110萬元的加菜金。10月換上第二波「好味輪盤」，凡會員消費滿490元就能參加中獎率100%的幸運輪盤抽獎。獎項包含免費定食、第二份定食半價、玉子燒等人氣品項及折價券。