麻古茶坊「4款飲品貴5元」　北部、東部、離島齊漲

▲麻古茶坊4款飲品漲價。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲「麻古茶坊」喊漲，即日起「4款指定飲品貴5元」，漲價地區為北部、東部、離島，其餘品項價格維持不變。

麻古茶坊宣布即日起4款飲品調漲5元，包括「高山金萱茶」、「金萱雙Q」、「錫蘭紅茶」、「蕎麥綠寶石」，漲價區域則僅有北部、東部、離島地區，中南部未調漲，至於其他品項則維持原價。

業者表示：「麻古茶坊始終堅持以新鮮水果與優質茶葉製作飲品，並不斷投入研發與創新，確保每一杯的品質不打折。感謝所有消費者長期以來的支持與愛護，我們將持續努力，帶來更多優質的好茶。」

▲清心福全今年7月也調漲部分飲品價格。（圖／清心福全提供）

另外，清心福全今年7月也因不敵各項原物料與人力成本持續上漲宣布漲價，針對部分品項調漲5元，像是經典珍珠奶茶、人氣優多綠等通通變貴。漲價完整品項如下：

●奶茶系列：奶茶、烏龍奶茶、特級奶綠、珍珠奶茶、粉圓奶茶、椰果奶茶、仙草凍奶茶、布丁奶茶、咖啡凍奶茶、芝麻奶茶、蜂蜜奶茶

●冬瓜系列：冬瓜茶、冬瓜菁茶、冬瓜檸檬

●季節鮮果系列：檸檬汁、檸檬綠茶、金桔檸檬、桔茶、鳳梨紅茶、蜂蜜檸檬

●果醋系列：蘋果醋、蘋果醋紅茶、蜂蜜蘋果醋、藍莓醋、蜂蜜藍莓醋、蘆薈藍莓醋

●冰淇淋系列：冰淇淋紅茶、冰淇淋奶茶、紅茶三兄弟

●特調系列：梅子綠茶、蜂蜜綠茶、蜂蜜烏龍、濃情巧克力、頂級可可、情人茶、咖啡奶茶

●鮮奶／拿鐵系列：鮮奶茶、珍珠鮮奶茶、粉圓鮮奶茶、隱藏版、頂級可可拿鐵、鮮奶冬瓜、茉綠茶凍拿鐵、雙凍拿鐵、珍珠芝麻拿鐵

●優多系列：優多綠茶、優多檸檬、蘆薈優多綠茶

●冬季熱飲系列：桂圓茶、桂圓鮮奶茶、薑薑奶茶、薑薑好茶