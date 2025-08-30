ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

珍珠海岸國際音樂節　20組國內外樂團陪你過七夕

▲桃園珍珠海岸國際音樂節浪漫七夕盛大開場

▲桃園珍珠海岸國際音樂節浪漫七夕盛大開場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」29日起至31日在竹圍漁港盛大開場，為期三天。市長張善政表示，今年珍珠海岸國際音樂節邀集20組國內外知名樂團及歌手演出，展現跨國多元的音樂文化。此外，國際職籃球星Karl-Anthony Towns與Kawhi Leonard亦將於8月30日現身「2025國際職籃球星表演賽」，並登臺與樂迷互動，為夏夜注入熱血激情。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節浪漫七夕盛大開場

▲桃園珍珠海岸國際音樂節，展現跨國多元音樂文化。（圖／市府提供）

張善政說，本次音樂節選址於竹圍漁港，是市府近期推廣「桃園珍珠海岸」的明珠之一，桃園珍珠海岸從竹圍一路向南延伸至永安的海岸線，長達40多公里，在市府積極推動與改善後，沿線不但風景秀麗，景點也非常多元豐富，宛如顆顆珍珠彼此串聯，發展潛力無窮。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節浪漫七夕盛大開場

本次活動融合市府主辦的「籃球三對三賽事」、「鐵玫瑰熱音賞」及「LALAI原住民音樂人才PK大賽」決選，結合各局處的資源，打造一場融合音樂、文化、體育與觀光的城市嘉年華。

觀光旅遊局表示，「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」活動為期三天，包括「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」及「聲浪狂想曲」三大主題。活動首日晚會便邀請越南全英文創作歌手MINH獻唱情歌，並由金曲獎最佳演唱組合「動力火車」壓軸登場，讓觀眾在海風徐徐中，共度難忘的七夕之夜。

關鍵字： 桃園珍珠海岸國際音樂節.張善政

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

推薦閱讀

珍珠海岸國際音樂節　20組國內外樂團陪你過七夕

珍珠海岸國際音樂節　20組國內外樂團陪你過七夕

加拿大育空看全球最美極光玩法

加拿大育空看全球最美極光玩法

UG連開2新店　開幕優惠一次看

UG連開2新店　開幕優惠一次看

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

北投新設「足湯驛站」明年完工

北投新設「足湯驛站」明年完工

巴黎「聖禮拜堂」千幅聖經故事彩繪玻璃

巴黎「聖禮拜堂」千幅聖經故事彩繪玻璃

男花3千買東橫INN住宿券　收到竟是假貨

男花3千買東橫INN住宿券　收到竟是假貨

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

超商再推「HUNTER x三麗鷗」聯名周邊

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

宛如置身瑞士鄉村！桃園低調山景餐廳

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大稻埕8分鐘「800米千輪煙火」明壓軸

4家飯店教師國軍餐飲優惠整理

泰市場吃到飽優惠延長到9月底

築間新品牌「麟德殿牛肉麵」9/1開幕

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

福容台北一館「福粵樓」推吃到飽

手搖飲七夕情人節優惠懶人包

花蓮河上餐桌體驗吃浮誇石頭火鍋

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

褪色招牌下藏了飄香萬華50年的老味道

熱門行程

最新新聞更多

珍珠海岸國際音樂節　20組國內外樂團陪你過七夕

加拿大育空看全球最美極光玩法

UG連開2新店　開幕優惠一次看

TGI FRIDAYS豬肋排軍人節買一送一

北投新設「足湯驛站」明年完工

巴黎「聖禮拜堂」千幅聖經故事彩繪玻璃

男花3千買東橫INN住宿券　收到竟是假貨

詭粵．港點祭　「打小人」搬進餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366