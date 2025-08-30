珍珠海岸國際音樂節　20組國內外樂團陪你過七夕

▲桃園珍珠海岸國際音樂節浪漫七夕盛大開場。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」29日起至31日在竹圍漁港盛大開場，為期三天。市長張善政表示，今年珍珠海岸國際音樂節邀集20組國內外知名樂團及歌手演出，展現跨國多元的音樂文化。此外，國際職籃球星Karl-Anthony Towns與Kawhi Leonard亦將於8月30日現身「2025國際職籃球星表演賽」，並登臺與樂迷互動，為夏夜注入熱血激情。

▲桃園珍珠海岸國際音樂節，展現跨國多元音樂文化。（圖／市府提供）

張善政說，本次音樂節選址於竹圍漁港，是市府近期推廣「桃園珍珠海岸」的明珠之一，桃園珍珠海岸從竹圍一路向南延伸至永安的海岸線，長達40多公里，在市府積極推動與改善後，沿線不但風景秀麗，景點也非常多元豐富，宛如顆顆珍珠彼此串聯，發展潛力無窮。

本次活動融合市府主辦的「籃球三對三賽事」、「鐵玫瑰熱音賞」及「LALAI原住民音樂人才PK大賽」決選，結合各局處的資源，打造一場融合音樂、文化、體育與觀光的城市嘉年華。

觀光旅遊局表示，「2025桃園珍珠海岸國際音樂節」活動為期三天，包括「浪漫珍珠樂」、「星動潮派對」及「聲浪狂想曲」三大主題。活動首日晚會便邀請越南全英文創作歌手MINH獻唱情歌，並由金曲獎最佳演唱組合「動力火車」壓軸登場，讓觀眾在海風徐徐中，共度難忘的七夕之夜。