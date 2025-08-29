美式餐廳9/3「憑軍人證或穿軍服」豬肋排買1送1　牛排可免費升級

▲TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排」。（圖／開展餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

軍人節即將來臨，TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出好康優惠，只要出示相關身分證明或穿著軍裝，就可享有炭烤豬肋排買一送一、點肋眼牛排加送冠軍豬肋排或1串香料烤蝦。

TGI FRIDAYS 60周年慶剛歡樂落幕，再過幾天就是軍人節，開展餐飲集團旗下兩大美式品牌9月3日推出優惠活動，只要憑軍人證或穿著軍服，TGI FRIDAYS可享炭烤豬肋排買一送一（全份半份都適用）；Texas Roadhouse德州鮮切牛排則是點購12盎司肋眼牛排，就送4骨冠軍豬肋排或1串香料烤蝦（2擇1）。





▲德州鮮切牛排「肋眼牛排」。（圖／開展餐飲提供）

暑假即將結束，TGI FRIDAYS在8月31日推出「半份炭烤豬肋排600元」優惠，無論是想要犒賞自己的父母、開學前收心大餐的學生族，甚至是面對隔天憂鬱星期一的社畜們，都能以約85折優惠享用經典火烤美味。

▲饗食天堂9月2日至9月4日，國軍及台電員工用餐享有93折優惠。（圖／饗賓提供）

另外，饗賓集團也有國軍優惠，自9月2日至9月4日，凡持軍人身分證或持台電員工識別證，於全台11家「饗食天堂」與5家「果然匯」門市用餐，皆可享有93折優惠。

▲台鐵便當推出軍人節優惠。（示意圖／翻攝自台鐵官網）

9月1日到7日期間，凡現役軍人本人至台鐵公司直營便當門市，購買任1款台鐵便當，出示有效「中華民國軍人身分證」即享台鐵便當9折，以及原萃免費飲品1瓶，數量有限，送完為止，相關優惠不含民營販售台及列車上。