王品集團3品牌推七夕情人節優惠　夏慕尼送波士頓龍蝦

▲夏慕尼情人節優惠是送「波士頓龍蝦」。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

七夕情人節就用美味大餐來場愛的告白。王品集團旗下3品牌推出情人節用餐優惠，到王品牛排點用2客套餐就送法式焗龍蝦，夏慕尼鐵板燒招待波士頓龍蝦，阪前鐵板燒則可用499元加購升級極上帝王蟹腳。

王品牛排為有情人浪漫加溫，即日起到8月29日，平日到全台門店用餐姓名同音「王/品/謝/禮」任一字，或出示官網指定活動畫面，消費2客套餐，款待法式焗龍蝦1隻（價值1089元）。

▲王品牛排「法式焗龍蝦」。（圖／王品提供）

夏慕尼8月31日前推出午夜巴黎雙人饗宴，到店品嚐午夜巴黎雙人饗宴1客或牛排雙饗海陸盛宴2客，即可獲贈由台北霞海城隍廟加持的緣分加溫卡，同時9月1日起再加碼，10月31日前平日到全台分店內用2客套餐，拍下合照並上傳社群平台，標註#註定愛你，即可獲贈波士頓龍蝦1隻（價值1200元）。

▲阪前鐵板燒499元加購升級極上帝王蟹腳。（圖／王品提供）

阪前鐵板燒也有七夕情人節優惠，即日起到8月31日內用消費套餐，即可用499元加購升級極上帝王蟹腳，平日兩人同行消費2客套餐，再送茶燻廣島蠔。

▲胡同燒肉「雙人豪華燒肉盛宴」。（圖／橘焱胡同提供）

另外，胡同燒肉今日起至8月31日推出「情定胡同 為愛 Cheers!」情人節限定活動，凡來店點購任一套餐，不僅有機會抽中「一年份雙人豪華燒肉盛宴」與5000 元燒肉禮券，來店免費送Cheers氣泡水限量好禮。8月29日至8月31日再加碼，點購雙人豪華燒肉套餐即送市值1200元鱈場蟹腳。