淡水600秒煙火就在今晚　北部3大花火秀時間、亮點、觀賞點一次收

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂8月10日煙火實景，最終場煙火秀今（24日）晚8點再次登場。（圖／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

淡水漁人碼頭終場煙火秀今（24日）晚8點登場，緊接著，七夕當晚29日還有基隆無人機煙火秀，時間拉長到20分鐘，以及大稻埕碼頭480秒煙火在30日壓軸。以下整理3大煙火時間、亮點、建議觀賞點，打算前往的民眾不妨先行記下，與親友把握盛夏追煙火的歡樂時光。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）



「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」終場煙火秀

淡水漁人碼頭第三場煙火秀以「戀人之橋」為主題，10分鐘煙火今（24日）晚8點綻放，漁業處表示，將以12吋高空彈搭配牡丹、大麗系列大光珠，並在水面施放虎尾、千輪煙火，靈感源自七夕鵲橋，營造美不勝收的視覺盛宴。



晚間6點起，由新北捷運公司主辦的「下一站，憶起唱民歌」演唱會率先登場，邀請黃韻玲、萬芳、殷正洋、南方二重唱等歌手接力演唱，帶觀眾重溫1970至80年代的民歌經典。



漁人碼頭內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場，皆緊鄰施放區；而漁人碼頭外周邊的油車口木棧道延伸至淡水第一漁港，也適合觀賞。八里面則有觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘等可以提前卡位欣賞。

▲基隆七夕愛戀360秒高空煙火秀。（資料照／記者郭世賢翻攝）



「KEELUNG 地標」浪漫基隆七夕無人機煙火秀

「浪漫基隆七夕無人機煙火秀」將於8月29日晚間8點30分在虎仔山「KEELUNG 地標」施放。這是基隆首度結合高空、中低空煙火與無人機圖像演出，長達20分鐘，伴隨音樂與港灣夜景，帶來視覺與聽覺的雙重饗宴。



由於就在七夕當晚，煙火便以愛情故事為主題，規劃6大篇章，從「約定一生在基隆」揭幕，依序演繹「相遇」、「相識」、「相爭」，最終走向「相愛」與「相許」。煙火與無人機交織天際，把浪漫告白化為夏夜動人的畫面。



最佳觀賞點包含海洋廣場、國門廣場、微風東岸、基隆塔、中正公園及叁肆行頂樓，其中前3處還設有音響設備，讓觀眾同步感受音樂與煙火的融合魅力。

▲2025大稻埕首場煙火實景。8月30日晚間8點，將有480秒橫跨800公尺的大型煙火。（圖／記者徐文彬攝）



「大稻埕夏日節」壓軸煙火

七夕隔天，8月30日晚間8點，輪到大稻埕煙火壓軸上演，本次以「愛情來得正是時候」為主題，施放長達480秒、橫跨800公尺的大型煙火，並推出千輪煙火「埕彩千輪」，結合專屬音樂，帶來震撼視聽享受。



下午3點起，永樂廣場舉辦「埕．唱」音樂會，邀來 Tickle Tickle 癢癢、粗大 Band、打倒三明治等演出，主舞台則從傍晚至晚間9點半接力登場，蕎、Sabrina胡恂舞、溫室雜草、呂允、公館青少年、陳華、怕胖團與宇宙人壓軸獻唱。現場還有文青風市集，打造夏末浪漫盛典。

最佳觀賞點包含大稻埕碼頭3–5號水門、對岸三重忠孝碼頭，北門廣場則可拍到北門加煙火畫面，迪化運動公園與敦煌景觀平台也享有不錯的視野。

▲北部三大煙火時間、亮點和觀賞點推薦。（表／記者彭懷玉製）

