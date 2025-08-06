大稻埕首場煙火今晚登場！必拍亮點、演唱會卡司、交管終極懶人包

▲2024大稻埕夏日節煙火。（資料照／記者李毓康攝）



記者彭懷玉／綜合報導

眾所期待的「2025大稻埕夏日節」將在今（6日）起一連25天登場，期間每周三有300秒主題煙火秀、演唱會，而8月30日周六最終場次煙火加碼到480秒，在此之前，不妨走逛迪化街，與《玩具總動員》胡迪、巴斯光年與熊抱哥相見歡，以下整理煙火時間、亮點、交通管制攻略，看完再出發。

▲「2025大稻埕夏日節」示意圖。（圖／觀傳局提供）



4場煙火秀

「2025大稻埕夏日節」重頭戲非煙火莫屬，比照往年有8月6日、8月13日、8月20日、8月30日4場主題煙火秀，均於晚間8點在延平河濱公園三號至五號水門施放，周周帶來不同主題，像是今晚的煙火就以「萬紫埕紅」主題吸睛，先以變色雙層菊花煙火開場，接著有七彩流瀑煙火、搭配6吋W型煙火，再加上8吋冠菊煙火強化氣勢，最終以金色瀑布煙火作結尾。

8月13日主題為「臺北好漾」，以多層次跳動煙火、高密度動感連發煙火等，加上輕快節奏營造台北青春活力；8月20日「金埕時刻」搭配金色流蘇與大規模菊型煙火同步綻放，華麗而繽紛；8月30日是七夕後一天之假日，壓軸場輪到備受矚目的大型「千輪煙火」上陣，以及震撼的水上爆破煙火，一口氣施放480秒，為情人節畫下浪漫句點。

▲2025大稻埕夏日節卡司名單。（圖／觀傳局提供）



5場音樂展演卡司

4場煙火秀分別搭配5場音樂展演，其中，今日從晚間6點開始，陸續由羊駝小姐、薩麥爾 SMY、核果人 NUTS、孤寂輔導室接力演出，在8點5分施放完煙火，則輪到動力火車為活動壓軸演唱，一路嗨到9點。

8月13日晚間6點起，演唱名單囊括眠氣、紙鳶、伯爵白、桑尼；20日則有Denzel Cheng、NeaR Band 你阿伯、沈默紳士、固定客；30日周六則從下午3點起加碼大稻埕永樂廣場場次，分別由Tickle Tickle 癢癢、粗大 Band、打倒三明治輪番接棒，下午4點半至晚間9點半在主舞台，蕎、Sabrina 胡恂舞、溫室雜草、呂允、公館青少年、陳華、怕胖團 PAPUN BAND、宇宙人壓軸登場。

▲延平河濱公園岸邊設置胡迪與摩天輪。（圖／北市觀傳局提供）



玩具總動員角色現身大稻埕

2025年適逢《玩具總動員》30周年，在大稻埕、迪化街周邊舉辦「大稻埕復古玩具店」限定街區活動，經典角色胡迪、巴斯光年與熊抱哥主題造景驚喜現身；同時，在延平河濱公園河岸邊也設置胡迪與摩天輪、巴斯光年與三眼怪、熊抱哥與草莓牆造景，以及結合大稻埕地景的探險場景，從商圈延伸至水岸，營造跨世代共鳴的夏日氛圍。

▲「2025大稻埕夏日節」周三煙火的交通與行人管制，點圖放大。（圖／觀傳局提供）



▲2025大稻埕夏日節新北河濱周圍管制圖。（圖／新北市高灘處提供）

交通管制

觀傳局呼籲，每周三晚間煙火施放預期吸引大批人潮，除會於大稻埕碼頭周邊加派人力協助疏導，也透過CMS（停車資訊電子看板）進行遠距提醒，活動當晚7點起將實施周邊交通與水門管制，請務必留意交管資訊。

請民眾搭乘捷運至北門站、大橋頭站或雙連站下車，沿途可先至迪化商圈採購伴手禮或享用晚餐，再步行至大稻埕碼頭欣賞煙火及河岸夜景。

如怕人潮擁擠，也能在家透過大稻埕碼頭4K即時影像收看直播。活動詳情與交通資訊請上「活動官網」或「台北旅遊網」查詢。