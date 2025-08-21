淡水10分鐘煙火壓軸8/24登場　私房觀景點、民歌演唱會卡司一次看

▲2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂8月17日煙火秀實景。（圖／新北市漁業處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

淡水漁人碼頭壓軸場煙火秀於本周日（24日）登場，10分鐘煙火圍繞在「戀人之橋」主題，採中高低空交錯施放，晚間6點起就有「下一站，憶起唱民歌」演唱會，邀來黃韻玲、萬芳、殷正洋、南方二重唱等歌手接棒。

▲煙火秀是「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」重頭戲，被許多網友譽為「北部最美煙火」。（圖／新北市漁業處提供）

煙火秀是「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」重頭戲，被許多網友譽為「北部最美煙火」，24日晚間8點登場的「戀人之橋」煙火秀，以七夕鵲橋為靈感，融合多層次煙火特效與水面光影設計，打造夏夜專屬的告白片刻。

至於本次煙火亮點，漁業處介紹，拱型特效煙火勾勒出愛情吊橋意象，結合橋型光軸與跑動煙火，營造戀人攜手走橋的畫面，12吋高空煙火彈，搭配牡丹、大麗系列大光珠交錯綻放，夢幻花雨傾瀉夜空，象徵情感層層綻放；水面施放虎尾與千輪煙火，打造壯麗千花樹，千朵光花映照淡水河上，十分壯觀，而整場煙火的節奏利用跑動式串聯中高低空施放，左右交錯、上下呼應，美到眼睛捨不得眨。

一系列表演活動從24日晚間6點開始，由新北捷運公司主辦的「下一站，憶起唱民歌」揭幕，邀請黃韻玲、萬芳、殷正洋、南方二重唱、謝宇威及廖柏青等歌手演唱經典民歌，呼應淡水的山、河與海，讓觀眾在動人旋律中，一起重溫1970至80的黃金民歌年代。

此外，即日起至9月7日，新北捷運公司也推出充滿懷舊氛圍的「民歌時光列車」，由民歌手廣播陪伴，並推出限量珍藏版「民歌時光一日票」，除了當日能無限次搭乘外，還可透過NFC感應解鎖民歌小故事；而輕軌紅樹林站與淡水漁人碼頭站，更精心布置民歌主題裝置。

▲▼煙火秀建議觀賞點、煙火秀管制期間（1600-2200）周邊交通圖。（圖／新北市漁業處提供）



熱門觀賞地點，推薦漁人碼頭內的情人橋、木棧道、環港步道及觀海廣場，皆緊鄰施放區；而漁人碼頭外周邊的油車口木棧道延伸至淡水第一漁港，也適合觀賞。八里面則有觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘等。

▲從八里北堤沙灘拍攝漁人碼頭煙火。（資料照／記者彭懷玉攝）



Threads上網友也親臨現場，分享幾個罕為人知的私房觀景點，包含八里漁船碼頭沙灘、觀音山硬漢嶺、輕軌沙崙站出站往海水浴場方向走，甚至可以搭上淡水渡輪看煙火，船票300元往返淡水和八里等。若無法親臨現場，也可透過「新北旅客YouTube」漁人碼頭直播平台一覽煙火盛況。