基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場　6大觀賞點、順遊路線一覽

▲基隆七夕煙火。（資料照／翻攝自Facebook／基隆市文化觀光局）

記者彭懷玉／綜合報導

七夕情人節將至，不只雙北，「浪漫基隆七夕無人機煙火秀」也將在8月29日晚間8點30分登場，就在虎仔山「KEELUNG 地標」旁。基隆市文觀局表示，這是基隆首度結合高空、中低空煙火與無人機圖像演出，時間長達20分鐘，民眾可以吹著海風，在煙花、音樂雙重饗宴下，感受夏日港灣魅力。

▲艾利鼻子創辦人Elly「海上香氣療癒課」,基隆旅遊,海上製作空間香氛,船上調香,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲七夕煙火將在虎仔山「KEELUNG 地標」施放。（圖／記者彭懷玉攝）
基隆七夕煙火秀自去年起移師至虎仔山「KEELUNG 地標」，今年更提前在晚間8點30分施放。文觀局介紹，本次煙火以愛情故事為主軸，規劃6大篇章，將從「約定一生在基隆」揭幕，隨著「相遇」、「相識」、「相爭」的情感轉折，最終走向「相愛」與「相許」。煙火與無人機交織，將祝福寫入山海夜空，展現基隆的浪漫氛圍。

▲基隆國門廣場,基隆海洋廣場,基隆旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆國門廣場、基隆海洋廣場都是絕佳觀賞點。（圖／記者彭懷玉攝）

最佳觀賞點包括海洋廣場、國門廣場、微風東岸、基隆塔、中正公園與叁肆行頂樓，其中，海洋廣場、國門廣場與微風東岸更設有音響設備，觀眾可同步享受音樂的美妙。

▲擇食,崁仔頂魚市場,正濱漁港光雕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲崁仔頂魚市場。（圖／記者彭懷玉攝）
觀賞完煙火，旅客能接著到廟口夜市品嚐在地美食，如經典如天婦羅、滷肉飯、泡泡冰等，或到崁仔頂魚市體驗深夜漁港風情。留宿一晚，清晨可到和平島阿拉寶灣迎接日出，再到正濱漁港色彩屋拍照打卡，或探訪白米甕砲台、沙灣歷史文化園區等景點，慢遊基隆的文化底蘊。

市府提醒，8月28日中午12點至29日晚間11點，太平國小旁停車場將暫停開放；8月29日晚間7點30分至9點30分，「KEELUNG 地標」周邊將實施交通管制，請至最佳觀賞區欣賞煙火，避免前往「KEELUNG地標」周邊。活動若遇天候影響將視情況調整，最新資訊可至基隆市文化觀光局臉書粉絲專頁查詢。

