ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北市2飯店推「七夕專案」　凱撒住房贈近3千元自助晚餐爽吃牛排

▲台北凱撒大飯店於明（22日）至28日推出「七夕大正浪漫住房專案」。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店推出「七夕大正浪漫住房專案」，「站前套房」坐擁台北車站絕美夜景。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

下周就是七夕，台北凱撒大飯店於明（22日）至28日推出「七夕大正浪漫住房專案」，每晚5,200元起含愛心天鵝毛巾擺飾、氣泡酒一瓶，以及價值2,596元CHECKERS自助餐廳雙人晚餐券。另外，平日入住國聯大飯店豪華客房3,699元起，每日限量10間。

▲台北凱撒大飯店於明（22日）至28日推出「七夕大正浪漫住房專案」。（圖／業者提供）

▲專案含愛心天鵝毛巾迎賓擺飾、氣泡酒一瓶。（圖／業者提供）
「七夕大正浪漫住房專案」限時7日開賣，台北凱撒大飯店表示，凡於8月24日至30日入住「悠遊客房」或「綺幻客房」，不含早餐每晚5,200元起，加價1,600元可升等「站前套房」。專案含愛心天鵝毛巾迎賓擺飾、氣泡酒一瓶，以及CHECKERS自助餐廳雙人晚餐券（價值2,596元）。加購高鐵車票可享68折起優惠。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲台北凱撒大飯店於明（22日）至28日推出「七夕大正浪漫住房專案」。（圖／業者提供）

▲住房贈CHECKERS自助餐廳雙人晚餐券（價值2,596元）。（圖／業者提供）
連住兩晚以上打85折，再加贈雙人早餐與500元 CAESAR Spa 療程抵用券，讓情侶能在城市中享受片刻靜謐。飯店地處台北車站正對面，周邊可漫步北門廣場、撫臺街洋樓，夜晚登上21樓屋頂花園欣賞城市燈火，延續大正浪漫的儀式感。

▲台北凱撒大飯店於明（22日）至28日推出「七夕大正浪漫住房專案」。（圖／業者提供）

▲連住兩晚以上打85折，再加贈雙人早餐與500元CAESAR Spa療程抵用券。（圖／業者提供）
此外，8月29日七夕當天，CHECKERS推出「要愛久久」專屬優惠，凡加入凱撒美食會員並於社群打卡標註，雙人午餐只要1,299 元，晚餐每人再加價100元。餐廳供應現切爐烤牛排、現沖牛肉湯、壽司、甜點與「泰饗南洋季」主題料理，晚餐還可以享紅白酒無限暢飲。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

▲國聯大飯店則推出「女神接女神」住房專案，國聯套房。（圖／業者提供）

▲國聯大飯店則推出「女神接女神」住房專案。（圖／業者提供）
國聯大飯店則推出「女神接女神」住房專案，行程包含勞斯萊斯專車迎賓、板石咖啡廳情人節雙人套餐，以及入住可一覽台北101夜景的國聯套房，隔日享用豐盛早餐，一泊二食每晚10,999元，限8月29日至31日，每日3間。

▲國聯大飯店則推出「女神接女神」住房專案，國聯套房。（圖／業者提供）

▲入住可一覽台北101夜景的國聯套房，隔日享用豐盛早餐，一泊二食每晚10,999元。（圖／業者提供）
同場加碼官網限定「七夕情人節－我型我宿專案」，即日起至9月30日，周日至周四入住豪華客房每晚3,699元起（恕無指定景觀），每日限量10間，讓情侶以超值價格享受結合設計美學與綠意的城市微旅行。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級旅館 七夕住房優惠 台北凱撒大飯店 國聯大飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

推薦閱讀

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天

21風味館「4大限時優惠」只有今天

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

台北國泰萬怡Buffet推晚鳥買一送一

台北國泰萬怡Buffet推晚鳥買一送一

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝

台南鍋燒意麵外送「多台北12倍」！南部訂單排行曝

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

雅室牛排台中七期店試營運

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

王品「尬鍋」只營業到8/31

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

大稻埕煙火今「雙倍施放」至600米寬

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

全家推「香蕉火龍果牛奶」　水果新品一次看

北市2七夕專案！凱撒贈近3千自助晚餐

SOMA「蜜隱烏龍系列」新上市

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑

無糖飲料降價懶人包！7-11「6款全降」　家樂福加碼買1送1

21風味館「4大限時優惠」只有今天

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

辦桌外燴起家深藏市場賣了近百年！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366