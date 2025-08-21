北市2飯店推「七夕專案」　凱撒住房贈近3千元自助晚餐爽吃牛排

▲台北凱撒大飯店推出「七夕大正浪漫住房專案」，「站前套房」坐擁台北車站絕美夜景。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

下周就是七夕，台北凱撒大飯店於明（22日）至28日推出「七夕大正浪漫住房專案」，每晚5,200元起含愛心天鵝毛巾擺飾、氣泡酒一瓶，以及價值2,596元CHECKERS自助餐廳雙人晚餐券。另外，平日入住國聯大飯店豪華客房3,699元起，每日限量10間。

▲專案含愛心天鵝毛巾迎賓擺飾、氣泡酒一瓶。（圖／業者提供）



「七夕大正浪漫住房專案」限時7日開賣，台北凱撒大飯店表示，凡於8月24日至30日入住「悠遊客房」或「綺幻客房」，不含早餐每晚5,200元起，加價1,600元可升等「站前套房」。專案含愛心天鵝毛巾迎賓擺飾、氣泡酒一瓶，以及CHECKERS自助餐廳雙人晚餐券（價值2,596元）。加購高鐵車票可享68折起優惠。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲住房贈CHECKERS自助餐廳雙人晚餐券（價值2,596元）。（圖／業者提供）



連住兩晚以上打85折，再加贈雙人早餐與500元 CAESAR Spa 療程抵用券，讓情侶能在城市中享受片刻靜謐。飯店地處台北車站正對面，周邊可漫步北門廣場、撫臺街洋樓，夜晚登上21樓屋頂花園欣賞城市燈火，延續大正浪漫的儀式感。

▲連住兩晚以上打85折，再加贈雙人早餐與500元CAESAR Spa療程抵用券。（圖／業者提供）



此外，8月29日七夕當天，CHECKERS推出「要愛久久」專屬優惠，凡加入凱撒美食會員並於社群打卡標註，雙人午餐只要1,299 元，晚餐每人再加價100元。餐廳供應現切爐烤牛排、現沖牛肉湯、壽司、甜點與「泰饗南洋季」主題料理，晚餐還可以享紅白酒無限暢飲。

▲國聯大飯店則推出「女神接女神」住房專案。（圖／業者提供）



國聯大飯店則推出「女神接女神」住房專案，行程包含勞斯萊斯專車迎賓、板石咖啡廳情人節雙人套餐，以及入住可一覽台北101夜景的國聯套房，隔日享用豐盛早餐，一泊二食每晚10,999元，限8月29日至31日，每日3間。

▲入住可一覽台北101夜景的國聯套房，隔日享用豐盛早餐，一泊二食每晚10,999元。（圖／業者提供）



同場加碼官網限定「七夕情人節－我型我宿專案」，即日起至9月30日，周日至周四入住豪華客房每晚3,699元起（恕無指定景觀），每日限量10間，讓情侶以超值價格享受結合設計美學與綠意的城市微旅行。