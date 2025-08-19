ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
方蒔陳玉錡奪米其林「服務大獎」　好嶼侍酒師陳琪蓉獲肯定

▲▼米其林頒獎典禮。（圖／記者黃士原攝）

▲米其林頒獎典禮「侍酒師大獎」由Hosu餐廳陳琪蓉拿下。（圖／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／台北報導

《台灣米其林指南2025》發布會今（19日）下午2點在台北漢來飯店舉行，在星級餐廳頒發之前，「侍酒師大獎」由Hosu餐廳陳琪蓉拿下，陳琪蓉開心說，我會繼續加油。而「米其林服務大獎」則由方蒔的Kiky 陳玉錡奪星，陳玉錡說，這是一份責任與溫暖，榮耀屬於全部團隊的。

酒迷們最關注的米其林「侍酒師大獎」出爐，得主由「好嶼」（HOSU）陳琪蓉摘下，她致詞時簡短表示，我會繼續加油，希望大家一起來品酒，並請同好者推薦更多好的葡萄酒。

▲好嶼 HoSu餐點。（圖／翻攝自好嶼 HoSu ）

▲好嶼 HoSu餐點。（圖／翻攝自好嶼 HoSu ）

「好嶼」（HOSU）於 2024 年在台北仁愛路重新開幕。自 2021 年創立以來，餐廳始終以「新台灣料理」為核心，透過精緻手法詮釋在地食材與文化特色，並以「循環」為理念，積極串聯供應商與生產者，探索永續餐飲的全新可能。這份堅持在 2023 年獲得米其林綠星肯定，成為台灣永續餐飲的重要代表。

▲▼米其林頒獎典禮。（圖／記者黃士原攝）

▲「米其林服務大獎」則由拿方蒔的Kiky 陳玉錡奪下。（圖／記者黃士原攝）

而「米其林服務大獎」則由方蒔的Kiky 陳玉錡奪星，陳玉錡說，這是一份責任與溫暖，榮耀是屬於全部團隊的。

陳玉錡說，謝謝米其林評審給我這一份肯定，跟一群專業又溫柔的夥伴們一起努力，這一份榮耀是屬於我們全部團隊的，最感謝的是我的家人，有家人全力的支持，我們可以全心的投入。另外，感謝主廚帶領著，我走到這個舞台上，謝謝當時的每一位賓客、每一位朋友，有你們的支持，才是我們不斷前進的一個動力。最後，希望餐飲業的大家可以一起在這一條路上努力，讓更多人可以喜歡，並愛上這一份美好的行業。

▲「方蒔」法餐位於苓雅區，店內裝潢高雅精緻。（圖／翻攝自方蒔粉專）

▲「方蒔」法餐位於高雄苓雅區，店內裝潢高雅精緻。（圖／翻攝自方蒔粉專）

1988年生的 Kiky 陳玉錡，畢業於高雄餐旅大學餐飲管理系，擁有 WSET L3 葡萄酒第三級認證，投入餐飲服務領域近20年，累積豐富實戰經驗。無論多麼忙碌或疲累，她臉上總帶著甜美笑容，因為支持她持續前行的力量，正是來自客人的滿意回饋與團隊的信任。

而「米其林服務大獎」方蒔 the Front House位於苓雅區憲政路上，2023年3月開幕，8月便入選《米其林指南》新餐廳，由主廚蔡中和侍酒師妻子Kiky共同打造的高檔法式餐廳。

米其林指南表示，侍酒師大獎是為了表彰業內才華洋溢侍酒師的技巧、知識以及熱情；米其林服務大獎主要表彰並鼓勵產業中服務技巧純熟且才華洋溢的專業人員，因為他們的服務，豐富了客人的用餐體驗。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

關鍵字： 台灣米其林指南2025 侍酒師大獎 美食雲 米其林

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

