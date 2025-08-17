10家米其林摘星潛力餐廳一次看　心宴為天香樓前主廚打造新餐廳

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南完整餐廳名單將於8月19日出爐，在這之前已先行公布1至7月的新入選餐廳，這些餐廳有可能會獲得米其林星星、必比登推介以及綠星等獎項，以下整理10家有機會拿到星級評鑑的潛力餐廳。

Li.nu（高雄）

「Li.nu」是東京傳奇名店「Bon.nu」在高雄開設的姐妹分店，主廚遵循日本本店創辦人的理念，在單一套餐中，以在地食材配合日式料理的精準度與法式烹飪技巧，讓菜色展現出食材的純粹本質。餐廳會為首次光顧的客人提供特定套餐，採用在地蔬食和當日漁獲，並透過減法概念呈現最原始的食物風味。

Bon.nu創辦人来栖けい在大學時代中了樂透大獎，跟一般人不同的是，他把2億日圓獎金全數花在享用美食，造訪過的餐廳達2萬家，同時也吃出心得，撰寫書籍記錄後，成為知名美食評論家。2015年，他在東京澀谷創立餐廳，僅用眼前最好環境誕生的食材來創作菜色，選擇單一項食材，化繁為簡地將味道忠實呈現。

地址：高雄市前鎮區中華五路802號

J Parc（高雄）

J Parc位於高雄美術館附近、鄰近中都濕地公園，是家預約制無菜單餐廳，摩登時尚的空間非常舒適自在。主廚Jimmy張虔茂曾任職於美國米其林餐廳，擅長經典美式手法及法式料理烹飪，將風味像樂高一樣層層堆疊，能夠品嚐到層次豐富的味道，也保留食材的自然鮮香，每一道餐點都有小巧思，帶給賓客驚喜的味蕾饗宴。

地址：高雄市三民區德興街1號

電話：07-323-0600

鯷魚（高雄）

食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來，菜色以魚肉料理為主軸，配合發酵、醃漬等技法，呈現獨特風味。僅提供套餐，當中固定保留招牌的螺肉藥膳湯，將當歸、川芎、瑤柱、花菇等食材與魚高湯一同熬煮，並重複澄清，味道溫潤鮮美。

地址：高雄市前鎮區林森三路116號

電話：0965-829-037

FUKAI（台南）

FUKAI去年底開業，主廚具有超過十年精緻餐飲經驗，以在地新鮮食材為基礎，融合當代歐洲烹飪料理技巧，並依據時節調整菜色，從前菜、主菜到甜點，打造出層次豐富且極具創意的套餐，呈現屬於台南的特有味道。

店內特色料理「土雞」源自主廚身為南部小孩、很愛喝湯，選用雞松阪搭配冬菜、乾香菇、黑蒜熬煮的老母雞湯，並在碳烤雞肉上點綴剝皮辣椒泥，呈現具有濃濃台灣風味的組合；另一道料理甜點取名「放縱」，靈感來自台南特產的水果與南洋風味，左側為搭配玉井芒果的咖椰吐司，而右側則以關廟鳳梨製成、融合芳香萬壽菊與薄荷香氣的果凍。

地址：台南市東區東寧路512巷2號

電話：06-238-7366

位於台中勤美際酒店2樓的明娟樓，提供當代經典粵式料理，餐廳名字受到宋代著名詩人蘇軾《水調歌頭》深刻詩詞的啟發，旨在使用源自在地的永續食材來呈現高雅粵菜，同時也融合在地與傳統中式料理，米其林評審舉例軟嫩多汁的烏龍茶香蜜汁叉燒，不僅有麥芽糖的香甜，還滲出蜂蜜鳳梨醬的果香。

地址：台中市西區館前路77號2樓

電話：04-2324-6316

「山与」是台中星野集團去年底推出的高端中餐廳品牌，行政總主廚許文光擅長烹調粵菜，餐廳主要提供4種不同價位的套餐，菜色包括經典老菜、功夫手路菜，以及使用日本花菇、澳洲八頭乾鮑等珍貴食材的菜色。

地址：台中市西屯區惠來路一段88號

電話：04-2251-5208

Ajimi（台北）

日本福岡米其林一星日料「Ajimi 割烹味美」海外首家分店去年11月中旬插旗台北，餐廳堅守著福岡的味道及風華，套餐共有12道料理，從冷到溫到熱，循序漸進，而且全程沒有使用米飯，主食就是素麵。

人氣招牌鍋物「楊貴妃盅」，以甲魚、豬腳等食材熬煮8小時，帶來濃稠飽滿的膠質湯品，搭配總料理長親自挑選的日本陶土砂鍋，在秋冬格外有保溫效果；另一道招牌素麵「味美原創魚骨湯麵」，以鯛魚魚頭與魚骨熬煮，並加入味噌和胡椒增添風味，取代一般日料結尾時會出現的釜飯。

鮨嘉仁（台北）

由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍，以江戶前壽司的傳統技藝為核心，食材每周從日本豐洲市場進貨兩次，確保食材的新鮮和多元，並依據魚貨的熟成狀態設計菜色，招牌是小肌魚，經過醃漬後，肉質結實而柔嫩，同時具有特有的香氣。

地址：台北市中山區吉林路28號

電話：02-2581-8999

元一（台北）

惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與連續14年獲日本東京米其林一星的「元吉天ぷら」合作，去年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一天ぷら」。

元一的麵衣分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

心宴（台北）

去年8月開幕的「aMaze心宴」，由米其林一星「天香樓」前主廚楊光宗擔任總主廚，相較過去只做杭州菜，楊光宗在新餐廳沒有受限，活用來自不同地域食材，像是台灣海鮮、各地鮮蔬、美國牛肉、日本刺參與和牛等，而過去幫熟客料理的私房菜，也成為新餐廳的菜色之一，而他也鼓勵團隊共同發想菜色，讓廚房白板內容的菜色可以無限延伸。

地址：台北市中山區明水路598號

電話：02-8501-5980