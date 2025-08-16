沈浸基隆新玩法！全台首個「海上香氣療癒課」　賞港灣、郵輪風光

▲「海上香氣療癒課」在國門廣場旁的碼頭登船。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／基隆報導

鼻子，是記憶連結最強的感官。「住進日式旅館，你可能不記得房內的布置，但榻榻米、檜木香氣，可能縈繞在回憶中久久不散。」艾利鼻子創辦人Elly形容。繼防空洞冥想後，她與基隆載航聯手推出全台首見的「海上香氣療癒課」，從靜心冥想開始，接著親手製作屬於自己的空間香氛。

▲繼防空洞香氛冥想後，艾利鼻子創辦人Elly今夏再推出「海上香氣療癒課」。（圖／記者彭懷玉攝）



▲水巷內產業發展協會理事長黃偉傑說，艾利鼻子品牌已在當地深耕，將引領大家感受這座海港城市的魅力。（圖／記者彭懷玉攝）

艾利鼻子The Noseelly創辦人Elly原先住在台北10多年，身為資深美食公關的她，2020年碰上Covid疫情，期間來到慢步調的基隆，愛上了這座有山有海的城市，便決定將戶籍遷至此，並創立了自己的品牌「艾利鼻子」，以純精油打造屬於基隆的獨特氣味。

▲在船艙內上親手製作一罐純精油空間香氛，彷彿把基隆日常的浪潮、風與霧帶回家。（圖／記者彭懷玉攝）



除了可以買到Elly花兩年創作出的「正濱之夏」、被譽為能量很好的「平安之味」等香氛，外地旅客來到基隆，還能聞著海風，在船艙內上親手製作一罐純精油空間香氛，彷彿把基隆日常的浪潮、風與霧帶回家，顛覆DIY課程只能在教室進行的刻板印象。

▲從「海上冥想」開始，一行人閉上眼睛靜心，在Elly溫柔的語調下，進入適合創作的心流狀態。（圖／記者彭懷玉攝）



▲船程中欣賞沿途海岸風光。（圖／記者彭懷玉攝）



從「海上冥想」開始，一行人閉上眼睛靜心，在Elly溫柔的語調下，打開五感，讓海浪的節奏與呼吸同步，進入適合創作的心流狀態。桌上擺放甜橙、佛手柑、岩玫瑰、快樂鼠尾草等16款單方精油，依分子輕重分為前調、中調和後調，參與者可各選一款喜歡的味道，而中調可以選擇兩種，使香氣更加圓滿、豐富。

▲▼桌上擺放甜橙、佛手柑、岩玫瑰、快樂鼠尾草等16款單方精油，參與者可於前中後調中各選一款喜歡的味道，再滴入瓶身中。（圖／記者彭懷玉攝）



旅客可以從船上獨特視角欣賞基隆港風光，以及停泊港邊的郵輪，在海風、浪聲與港灣景致間舒緩身心。而「海上香氣療癒課」共分三堂，本次記者體驗的「順流調香課」一次約3小時，費用2,599元，僅8月30日一場次；還有8月24日各一場的「草本藥草球」與「KEELUNG字母擴香畫」，約2小時，費用1,999元，分別能在船艙中調香、揉草、字母擴香畫，深度感受基隆的不同玩法。課程報名連結。

▲▼分別能在船艙中調香、揉草、字母擴香畫，深度感受基隆的不同玩法；學員們認真製作屬於自己的空間香氛。（圖／記者彭懷玉攝）



在地旅遊平台「基隆載航」由基隆市水巷內產業發展協會主辦，除了香氣之旅，將推出超過18條精選特色行程，涵蓋「步行、水路、四輪、兩輪」等多元載具，並攜手多個地方團隊與職人品牌合作，包含文史團隊「雞籠卡米諾」的築港文化走讀、「雨都漫步」的系列實境解謎、「Zocha」的Gogoro城市自由行、「靜靜看海」的海洋系列手作課程、攝影工作室「一同去郊遊」推出的基隆味旅拍遊程，以及「華華鑫旅行社」有台灣好行包車旅遊等，帶旅客以全新方式探索港都風貌。