住礁溪溫泉飯店免費玩親子農場　再享早餐吃到飽、泡無邊際池

▲住晶泉丰旅能免費玩農場。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

初秋將至，正是走進自然、放慢腳步的理想時節。晶華國際酒店集團旗下溫泉度假品牌「晶泉丰旅」推出三天兩夜住房專案，結合北投與礁溪在地農園，入住就送雙人食農小旅行，或親子農場體驗，9月底前入住再享高鐵78折起優惠。

▲▼回巢農場可以親近小動物。

礁溪晶泉丰旅攜手「回巢農場」，推出結合環境教育與生態認知的秋季活動。旅客可近距離餵食羊群、水豚與陸龜等動物，品嚐在地金桔茶，感受宜蘭秋日的清新氛圍；專屬「動物行為觀察套組」則結合手作體驗與鸚鵡互動交流，深化對生命尊重與永續保育的認知。

此外，專案還贈送隔日自助早餐吃到飽、免費無限享用迎賓茶點，在下午5點還有Happy Hour酒精飲品無限暢飲，並可享受頂樓無邊際溫泉池。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼住北投晶泉丰旅則可前往農園體驗食農導覽。

北投晶泉則攜手陽明山「故鄉休閒農園」規劃食農導覽，並親手體驗南瓜粿製作、品味魚腥草茶，在導覽引領下深入認識友善耕作的永續理念，雙人成行每房每晚5220元起。

▲飯店全新滑索設施，帶著旅客穿越湖水。（圖／記者蔡玟君攝）

而宜蘭綠舞國際觀光飯店從即日起至10月20日止，在飯店日式主題園區內推出滑索設施，是宜蘭首家飯店引進的滑索設施，全長85公尺，旅客可從高處迎風滑下，橫越園區中央湖的同時，也能俯瞰整座日式主題園區。

▲▼還能體驗流體熊DIY、灑畫。（圖／記者蔡玟君攝）

正值暑假，宜蘭綠舞的親子活動同樣豐富，包括一系列DIY、親近動物，以及換穿浴衣體驗。例如旅客可付費參加「流體熊DIY」或「SaSa Play灑畫」體驗。流體熊DIY的玩法是挑選桌上提供的顏料，依照喜好倒入杯中混合，再從白色熊體的頭部緩緩倒下，顏料快速流下時會呈現獨特的流線與色彩，每隻成品都是獨一無二。

「SaSa Play灑畫」則是一個釋放壓力的療癒空間，參加者需穿上雨衣（也建議穿著弄髒也不心疼的衣服），拿著水槍汲取顏料後，向牆面自由潑灑，創作專屬作品，同時抒發內心壓力。

即日起至10月17日止，業者配合全新滑索設施推出「一泊二食住房專案」，並加碼中秋限定「免費加人」優惠。入住套房及單層庭園Villa雙人房型可享第3人免費入住；豪華湖畔Villa則再加碼可免費入住至第6人（免費加人不含晚餐及園區體驗）。房客還能換穿經典浴衣或大正時期Hakama文青袴，暢遊整座園區。